Astronotlar Uzayda 8 Ay Mahsur Kalacak - Son Dakika
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Astronotlar Uzayda 8 Ay Mahsur Kalacak

Boeing Starliner mekiğinin arızası nedeniyle ISS'de mahsur kalan astronotlar, Şubat 2025'te dönecek.

04.10.2024 11:16
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Boeing mekiğinin arızalanması nedeniyle yaklaşık 4 aydır uzay istasyonunda mahsur kalan astronotlar, Dünya'ya dönecekleri günü bekliyor.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) astronotlarını taşıyan ve teknik arızalar nedeniyle haziran başından bu yana Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) bekleyen Boeing'in Starliner mekiği, eylül başında mürettebatsız şekilde Dünya'ya döndü.

Arızalanan uzay aracının Dünya'ya yolcusuz dönmesinin ardından gözler, ISS'de mahsur kalan iki astronota çevrildi.

AA muhabiri, Birleşmiş Milletler (BM) kararıyla her yıl 4-10 Ekim'de kutlanan "Dünya Uzay Haftası" için Starliner mekiğinin fırlatılışından astronotların uzay istasyonunda mahsur kalmasına kadar geçen süreci derledi.

Uzay aracı, 2 ertelemenin ardından uzaya fırlatıldı

Son dakika sorunları, Starliner mekiğinin ilk mürettebatlı fırlatma denemesinin 2 kez ertelenmesine neden oldu.

Mayıs ayında ISS'ye yapılması planlanan uzay uçuş denemesi, mekikte tespit edilen valf arızası nedeniyle ertelenirken, haziran başındaki deneme de geri sayımın yapıldığı anda bilgisayar sisteminde meydana gelen teknik sıkıntıdan dolayı durduruldu.

Yaşanan sorunların ardından Boeing, NASA astronotları Butch Wilmore ve Suni Williams'ı taşıyan Starliner mekiğini 5 Haziran'da uzaya yollamayı başardı. Florida eyaletindeki Cape Canaveral'dan uzaya fırlatılan mekikteki astronotların, ISS'de yaklaşık 1 hafta geçirmesi planlanıyordu.

Mekikte birden fazla helyum sızıntısı tespit edildi

Starliner mekiğinin ISS'ye kenetlenmesinden hemen sonra NASA tarafından yapılan açıklamada, uzay aracında 5 helyum sızıntısı tespit edildiği belirtildi.

Sızıntılardan birinin uçuş öncesinde, diğerlerinin ise uçuş sırasında ortaya çıktığı kaydedilen açıklamada, sızıntının kaynağı olan helyum vanalarının kapatıldığı, uzay aracının da stabil durumda olduğu aktarıldı.

Ertelenen dönüş tarihleri

Normal şartlarda haziranın ikinci haftası gerçekleşmesi planlanan Dünya'ya dönüş uçuşu, uzay aracında tespit edilen helyum sızıntıları ve iticilerden bazılarının beklenmedik şekilde çalışmayı bırakması nedeniyle birden fazla kez ertelendi.

Ekibin Dünya'ya dönüşü için en erken tarih başta 18 Haziran olarak belirlenirken, daha sonraki açıklamalarda tarihler 22 Haziran, 26 Haziran ve 2 Temmuz olarak revize edildi.

NASA ve Boeing yetkilileri temmuzda düzenledikleri basın toplantısında, haftalardır sorun giderme çalışmaları ile uzay aracındaki problemleri anlamaya yönelik testler yürüttüklerini, bu nedenle de dönüş tarihlerinin ertelendiğini bildirdi.

Mekik, mürettebatsız şekilde Dünya'ya döndü

Teknik arızalar sonucu 5 Haziran'dan bu yana ISS'de bekleyen Starliner mekiği, eylül başında otomatik pilot modunda ve mürettebatsız şekilde Dünya'ya döndü.

Yaklaşık 6 saat süren yolculuğun ardından uzay aracı, ABD'nin New Mexico çölündeki White Sands Uzay Limanı'na indi.

Uzayda mahsur kalan astronotlar, Şubat 2025'te Dünya'ya dönebilecek

NASA'dan yapılan açıklamada, SpaceX'in Crew-9 misyonu kapsamında 28 Eylül'de uzaya fırlatılan Dragon kapsülünün, uzayda mahsur kalan 2 astronotu Dünya'ya getireceği bildirildi.

Açıklamada, 5 ay sürmesi planlanan Crew-9 misyonun tamamlanmasının ardından uzay istasyonunda bekleyen 2 astronotun da misyonda görevli diğer astronotlar ile Şubat 2025'te Dünya'ya döneceği kaydedildi.

Böylece, Wilmore ve Williams'ın yaklaşık 1 hafta sürmesi gereken test uçuşu 8 ay sürmüş olacak.

Kaynak: AA

Havacılık, Teknoloji, Güncel, Boeing, Dünya, Uzay, NASA, Son Dakika

Son Dakika Güncel Astronotlar Uzayda 8 Ay Mahsur Kalacak - Son Dakika

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