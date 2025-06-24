Astsubaylar İçin Maaş İyileştirmesi Beklentisi - Son Dakika
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Astsubaylar İçin Maaş İyileştirmesi Beklentisi

24.06.2025 12:14
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CHP'li Genç, astsubayların maaş haklarının neden iyileştirilmediğini sordu, önlemler bekliyor.

(ANKARA) - CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, astsubayların yıllardır maaş ve özlük hakları konusunda verilen sözlerin tutulmadığını belirterek, "Yedi ay geçti ne bir yasa teklifi var ne de bir iyileştirme. Verilen sözler yine mi raflara kaldırılacak" diye sordu.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, astsubayların yıllardır maaş ve özlük hakları konusunda verilen sözlerin tutulmadığını belirterek Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergesi verdi. Hem görevdeki hem de emekli astsubayların onurlu bir yaşam sürebilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Genç, şunları ifade etti:

"TSK personeli üstlenmiş olduğu görevin özelliği gereği, 211 sayılı İç Hizmet Kanunu'nun amir hükümlerine göre 24 saat esasına göre nöbet, gece eğitimi, tatbikat, yurtiçi ve yurtdışı görevler, gemi sefer görevleri, iç güvenlik görevleri gibi çok farklı ve meşakkatli görevleri icra etmektedir.

Astsubaylarımızın maaş ve özlük hakları ile onurlu bir hayat sürmeleri mümkün değildir

Bir bütün olarak TSK mensubu personelin özlük haklarında son dönemde önemli sorunlar yaşanmaktadır. Özellikle ordunun bel kemiği kabul edilen astsubaylarımızın hem muvazzaflık dönemlerinde hem de emeklilikleri sonrasında maaş ve özlük hakları ile onurlu ve mesleğe yakışır bir hayat sürmeleri mümkün değildir. Üstelik bu konuda geçmiş yıllarda en yetkili makamlarca gerekli iyileştirmelerin yapılacağı sözü verilmiş ancak gerekli yasal düzenleme yapılmamış veya yapılan düzenleme çalışmalarından astsubay özlük haklarına ilişkin olanlar son dakikada teklif metninden çıkarılmıştır.

Gerekli düzenlemelerin yapılacağı, bütçe görüşmelerinde dile getirildi

Başta Cumhuriyet Halk Partisine mensup olanlar olmak üzere birçok milletvekili, TSK personeli ve özellikle astsubayların yaşadıkları maddi sorunlar konusunda soru önergeleri, TBMM Genel kurulu ve komisyon aşamaları ya da bütçe görüşmeleri esnasında bu durumu dile getirmiştir. Şahsınız ise Milli Savunma Bakanlığı olarak astsubayların yaşamış olduğu sıkıntıları bildiğinizi ve bu konuyu en kısa sürede yasama makamına getirerek gerekli düzenlemelerin yapılacağını 2024 yılı sonunda yapılan Bütçe Kanunu görüşmeleri esnasında dile getirdiniz. Ancak söyleminiz üzerinden yaklaşık 7 ay geçmesine rağmen bu konuda bir gelişme olmamıştır."

CHP'li Genç, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

"Genel olarak TSK personeli özel olarak muvazzaf ve emekli astsubayların özlük haklarının iyileştirilmesi konusunda bakanlığınızca yapılan bir çalışma var mıdır?

TSK personeli emekli ya da muvazzaf astsubaylara verilen sözler yine tutulmayacak ve umutlar bir başka Bütçe Kanunu'na kadar rafa mı kaldırılacaktır?"

Kaynak: ANKA

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