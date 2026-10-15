Asu Kaya, tutuklu Çankaya Belediye Başkanı Güner\'i Kırşehir Cezaevi\'nde ziyaret etti

(ANKARA) - YENİ Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya ve Antalya Milletvekili Aliye Coşar, tutuklu Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'i Kırşehir Cezaevi'nde ziyaret etti.

YENİ Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, tutuklu Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'i cezaevinde ziyaret etti. Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları söyledi:

"YENİ Parti Antalya Milletvekilimiz Aliye Coşar ve Kadın Kolları Genel Sekreterimiz Armağan Akyüz ile birlikte, Çankaya Belediye Başkanımız Hüseyin Can Güner'i cezaevinde ziyaret ettik. Başkanımızın Çankayalı hemşehrilerine, örgütümüze ve adalet mücadelesinde dayanışmasını esirgemeyen herkese selamı var. Halkın oylarıyla seçilmiş belediye başkanlarını özgürlüklerinden, halkı seçtiği yöneticilerden mahrum bırakan bu anlayışa teslim olmayacağız. Cezaevi duvarları dayanışmamızı engelleyemez, halkın iradesini susturamaz. Hüseyin Can Başkanımızın yanındayız. Kendisinin ve tutuklu tüm yol arkadaşlarımızın özgürlüklerine kavuşması için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu ülkeye adalet de gelecek, özgür günler de."