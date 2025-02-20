Asya\'nın En Derin Kuyusu Tamamlandı

AKSU, 20 Şubat (Xinhua) -- Çin Ulusal Petrol Şirketi'nden perşembe günü yapılan açıklamada, Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Tarım Havzası'nda yer alan Taklamakan Çölü'nün iç kesimlerinde 10.910 metre derinliğe ulaşan ultra derin "Shenditake 1" sondaj kuyusuyla Asya'nın en derin dikey kuyusunun sondajının tamamlandığı belirtildi.
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