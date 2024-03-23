Asya Ülkeleri, Moskova'daki Terör Saldırısına Taziye Mesajı Yayımladı

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Malezya, Pakistan başta olmak üzere birçok Asya ülkesi, Rusya'nın başkenti Moskova'daki terör saldırısına ilişkin taziye mesajı yayımladı.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Rusya'daki terör saldırısının ardından Rus halkına başsağlığı diledi.

Enver ibrahim, "Bir Müslüman olarak şunun altını çizmeliyim; bu alçak vahşet, ne İslam'a ne de diğer dinlere itham edilebilir." ifadesini kullanarak Rusya dahil bütün ortaklarıyla teröre karşı beraber çalışmaya hazır olduklarını duyurdu.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de X'ten yaptığı açıklamada, Rusya'daki terör saldırısını şiddetle kınarken, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Endonezya Dışişleri Bakanlığı da X'ten yaptığı açıklamada, "Crocus City Hall'da meydana gelen çirkin terör saldırısını kınıyoruz." ifadesini kullanarak, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.

Singapur Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da terör saldırısı sebebiyle hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilendi.

Açıklamada, "Singapur, Crocus City Hall'da meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınamaktadır." ifadesi yer aldı.

Filipinler Dışişleri Bakanlığı da Moskova'daki "çirkin saldırıyı" şiddetle kınadı.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, terör saldırısı sebebiyle hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilenerek soruşturma sonucunda "sorumluların gün yüzüne çıkarılmalarının umulduğu" kaydedildi.

Vietnam Plus'ın haberine göre, Vietnam'ın geçici Devlet Başkanı Vo Thi Anh Xuan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, Vietnam Dışişleri Bakanı Bui Thanh Son ise Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a başsağlığı mesajını iletti.

Tayland Başbakanı Srettha Thavisin de X'ten yaptığı açıklamayla, Moskova'daki "korkunç saldırının üzücü olduğunu" vurgulayarak saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Maldivler Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da terör saldırısı şiddetle kınandı.

Nepal Dışişleri Bakanlığı da açıklamasıyla terör saldırısını kınarken, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Rusya'ya taziyelerini iletti.

Moskova'da konser salonuna düzenlenen terör saldırısı

Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus City Hall adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlendi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görüldü.

Konser salonunun bulunduğu binanın çatısında da yangın çıkarken, çatı bir süre sonra çöktü.

Rusya Soruşturma Komitesi saldırıda 133 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Olayda yüzden fazla yaralı olduğu açıklandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de içinde olduğu 11 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.