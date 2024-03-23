Asya Ülkeleri, Moskova'daki Terör Saldırısına Taziye Mesajı Yayımladı

Malezya, Pakistan başta olmak üzere birçok Asya ülkesi, Rusya'nın başkenti Moskova'daki terör saldırısına ilişkin taziye mesajı yayımladı.
Malezya Başbakanı Enver İbrahim, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Rusya'daki terör saldırısının ardından Rus halkına başsağlığı diledi.
Enver ibrahim, "Bir Müslüman olarak şunun altını çizmeliyim; bu alçak vahşet, ne İslam'a ne de diğer dinlere itham edilebilir." ifadesini kullanarak Rusya dahil bütün ortaklarıyla teröre karşı beraber çalışmaya hazır olduklarını duyurdu.
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de X'ten yaptığı açıklamada, Rusya'daki terör saldırısını şiddetle kınarken, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.
Endonezya Dışişleri Bakanlığı da X'ten yaptığı açıklamada, "Crocus City Hall'da meydana gelen çirkin terör saldırısını kınıyoruz." ifadesini kullanarak, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.
Singapur Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da terör saldırısı sebebiyle hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilendi.
Açıklamada, "Singapur, Crocus City Hall'da meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınamaktadır." ifadesi yer aldı.
Filipinler Dışişleri Bakanlığı da Moskova'daki "çirkin saldırıyı" şiddetle kınadı.
Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, terör saldırısı sebebiyle hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilenerek soruşturma sonucunda "sorumluların gün yüzüne çıkarılmalarının umulduğu" kaydedildi.
Vietnam Plus'ın haberine göre, Vietnam'ın geçici Devlet Başkanı Vo Thi Anh Xuan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, Vietnam Dışişleri Bakanı Bui Thanh Son ise Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a başsağlığı mesajını iletti.
Tayland Başbakanı Srettha Thavisin de X'ten yaptığı açıklamayla, Moskova'daki "korkunç saldırının üzücü olduğunu" vurgulayarak saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.
Maldivler Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da terör saldırısı şiddetle kınandı.
Nepal Dışişleri Bakanlığı da açıklamasıyla terör saldırısını kınarken, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Rusya'ya taziyelerini iletti.
Moskova'da konser salonuna düzenlenen terör saldırısı
Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus City Hall adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlendi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görüldü.
Konser salonunun bulunduğu binanın çatısında da yangın çıkarken, çatı bir süre sonra çöktü.
Rusya Soruşturma Komitesi saldırıda 133 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Olayda yüzden fazla yaralı olduğu açıklandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de içinde olduğu 11 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
Son Dakika › Güncel › Asya Ülkeleri, Moskova'daki Terör Saldırısına Taziye Mesajı Yayımladı - Son Dakika
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Beşiktaş BOA, Nesibe Aydın'ı 89-71 yenerek 1-0 öne geçti. İki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükseleceği serinin ikinci maçı, 25 Mart Pazartesi günü Nesibe Aydın'ın ev sahipliğinde oynanacak.
Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki motosiklet çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, baharın gelişini müjdeleyen Bahar Bayramı Nevruz'u büyük bir coşkuyla kutladı. Nevruz ateşinin yakıldığı, müzik, dans, okçuluk ve birbirinden farklı etkinliklerin gerçekleştiği Nevruz kutlamalarında renkli görüntüler oluştu.
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesindeki down sendromlu cimnastikçiler, Antalya'da düzenlenen Trisome Oyunları'nda toplam 20 madalya kazanarak tarihi bir başarı elde etti. Artistik cimnastikte Alper Öztürk dünya şampiyonu olurken, Sümeyye Uruk da gümüş madalya kazandı. Ritmik cimnastikte ise Selin Naz Özcan 2 altın madalya ve genel tasnifte dünya ikincilik kupası elde etti.
Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, Edirne Merkez İlçe ve Süloğlu Süt Üreticileri Birliği (SÜTÜB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Suiçmez'i ziyaret etti. İba, süt üreticileriyle sohbet ederek desteklerini ve güvenlerini dile getirdi. Ayrıca Süloğlu ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelerek Cumhur İttifakı'nın Edirne için ortak amaçla çalıştığını vurguladı.
Gümüşhane Üniversitesi Yaşlı Bakım Bölümü öğrencileri, Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde tedavi gören yaşlılara Yaşlılara Saygı Haftası etkinlikleri kapsamında karanfil dağıttı. Öğrenciler, ziyaretler sırasında bakıma muhtaç yaşlılarla sohbet ederek farkındalık oluşturdu.
Bornova ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden kuyumcuyu öldüren zanlının, olaydan sonra kuyumcunun dükkanına girip çaldığı altınlarla uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Zanlının hala firarda olduğu ve polis ekiplerinin yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Turgutreis sakinlerine yaptığı iftar programında, Turgutreis'in sorunlarını çözeceklerini söyledi. Tosun, belediye hizmetlerinin noksanlığından dert yanan Bodrum halkına destek istedi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, baharın gelişini müjdeleyen nevruzu büyük bir coşkuyla kutladı. Kutlamalarda renkli görüntüler oluştu.
Sizin düşünceleriniz neler ?