Ata Tohumları Projesi Hayata Geçti
Ata Tohumları Projesi Hayata Geçti

30.05.2026 10:30
Kırgızistan-Türkiye iş birliğiyle ata tohumlarının korunması ve kültürel etkileşim hedefleniyor.

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Uluslararası Değişim Programları (UDP) kapsamında, Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi ile Osmaniye Gençlik Merkezi iş birliğinde hazırlanan 'Ata Tohumları Buluşuyor' isimli 'Uzman Hareketliliği Projesi' hayata geçirildi. Gençlik Merkezi Müdürü Bayram Bozyel, ata tohumlarının gelecek nesillere aktarılmasının önemine değinerek, "İyi uygulamaları ülkemize ve Osmaniye'ye taşıyabilmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı UDP kapsamında, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ile Osmaniye Gençlik Merkezi iş birliğinde hazırlanan 'Ata Tohumları Buluşuyor' isimli 'Uzman Hareketliliği Projesi' hayata geçirildi. Türkiye ve Kırgızistan arasındaki ortak kültürel mirasın, tarımsal değerlerin ve geleneksel üretim kültürünün gençler aracılığıyla yaşatılmasının hedeflendiği projede; ata tohumlarının korunması, çevre bilincinin artırılması ve kültürel etkileşimin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Program kapsamında eğitimler, tarım ve çevre temalı atölyeler, kültürel paylaşım etkinlikleri, yerel üretim ve sürdürülebilirlik odaklı saha ziyaretleri gerçekleştirilecek.

'ATA TOHUMLARI YAŞATILACAK'

Osmaniye Gençlik Merkezi Müdürü Bayram Bozyel, ata tohumlarının gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekerek, "Ata tohumlarının toprakla buluşması macerası, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün uluslararası değişim programı kapsamında Kırgızistan'a doğru bir yolculuğa dönüşecek. Osmaniye Gençlik Merkezi olarak gençlik liderlerimizle birlikte sağlıklı, çevreci ve genetiğiyle oynanmamış ata tohumlarının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

Bozyel, proje kapsamında, Kırgızistan'daki ata tohumu çalışmalarını yerinde inceleyeceklerini belirterek, "Oradaki iyi uygulamaları ülkemize ve Osmaniye'ye taşıyabilmeyi amaçlıyoruz. Projenin çıktıları hem üniversitede hem de Gençlik ve Spor Bakanlığımız bünyesinde paylaşılacak. Ayrıca gençlik merkezlerimizde ata tohumunun yaygınlaştırılması yönündeki çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

'10 UZMAN KIRGIZİSTAN'A GİDECEK'

Proje Koordinatörü ve Gençlik Lideri Ahmet Yılmaz ise sürdürülebilir tarıma dikkat çekmek amacıyla projeyi hazırladıklarını ifade ederek, "2 proje koordinatörü ve 8 katılımcıyla birlikte toplam 10 uzman olarak Kırgızistan'a gideceğiz. Oradaki uzmanlarla bilgi alışverişinde bulunacağız. Osmaniye'de salatalık, domates, biber, patlıcan, marul ve maydanoz gibi ata tohumlarını çoğaltıyoruz. Amacımız, genetiği değiştirilmiş tohumlar yerine atalarımızdan kalan yerli ve milli tohumları yaygınlaştırmak. Bu tohumlardan elde edilen ürünlerden yeniden tohum alınabildiği için sürdürülebilir tarım sağlanıyor. Dışarıdan alınan ve genetiği değiştirilmiş tohumlar ise çoğunlukla tek seferlik ekime uygun oluyor" dedi.

'HOBİ BAHÇEMİZDE VERİMLİ SONUÇLAR ALIYORUZ'

Gençlik Lideri İsmail Demir de proje kapsamında gençlerin tarımla buluşturulmasının hedeflendiğini söyleyerek, "Osmaniye'deki hobi bahçemizde bu tohumları uyguluyor ve verimli sonuçlar alıyoruz. Gençleri toprakla buluşturmayı ve sürdürülebilir tarıma katkı sağlamalarını teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca Kırgızistan'da inovasyon temelli ve yapay zeka destekli tarım uygulamalarını da yerinde inceleme fırsatı bulacağız" diye konuştu.

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

Kaynak: DHA

Kırgızistan, Türkiye, Güncel, Eğitim, Çevre, Yaşam, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
