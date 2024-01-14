Atabarı Kayak Merkezi, Hafta Sonu Yoğun Ziyaretçi Akınına Uğradı

Doğu Karadeniz'in önemli kış turizm merkezlerinden Atabarı Kayak Merkezi, hafta sonu çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı.

Kent merkezine 18 kilometre uzaklıkta, 2 bin 200 rakımlı Mersivan Dağı'ndaki Atabarı Kayak Merkezi'nde, 2 gündür etkili olan yağış sonucu kar kalınlığı bir metreye ulaştı.

Sezonu 30 Aralık 2023'te açan merkezde kar kalınlığının artmasıyla tüm pistler hizmete sunuldu.

Hafta sonu tatilini kayak yaparak geçirmek isteyen vatandaşlar, merkezde yoğunluk oluşturdu.

Tesislere kızıyla gelen Okan Ersöz, AA muhabirine, Artvin'de fırsat buldukça sık sık merkezde kayak yaptıklarını ve doğanın tadını çıkardıklarını söyledi.

Atabarı Kayak Merkezi'nin doğanın içinde güzel bir işletme olduğunu belirten Ersöz, "Hemen hemen her hafta sonu buradayız. Zaten şehir merkezine yakın bir destinasyon. Ulaşım yakın. Bu doğa harikası tesiste çocuklarımızla kayak yapıyoruz." dedi.

Ela Beren Ersöz de 11 yaşında olduğunu ve 5 yıldır kayak yaptığını ifade ederek, "Kayak yapmayı seviyorum. Eğlenceli ve adrenalini yüksek bir spor. Düşe kalka öğreniyoruz. Güzel bir ortam var. Ağaçların üzerindeki karlar güzel bir görüntü sunuyor." diye konuştu.

TFF 3. Lig ekiplerinden Artvin Hopaspor'da forma giyen Caner Solmaz ise izinli gününü burada kayak yaparak değerlendirdiğini, pistin kendisini zorlamasına rağmen kayak yapmaktan keyif aldığını dile getirdi.

Uğur Yapıcı da Artvin'de kış döneminde yapılacak en iyi faaliyetlerin başında kayağın geldiğine işaret ederek, "Yıllardır snowboard yapıyorum. Hafta sonumuzu değerlendirmek için eşimle geldik. Pistler ve ortam çok güzel. Bugün yoğunluk vardı. Rize'den, Trabzon'dan gelen çok insan var burada." dedi.