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Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Kutluyol Dernek üyeleri ve kadın girişimcilerle buluştu - Son Dakika
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Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Kutluyol Dernek üyeleri ve kadın girişimcilerle buluştu

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Karadeniz'in ilk katılımcı bütçe çalışmaları kapsamında Kutluyol Dernek üyeleri ve kadın girişimcilerle bir araya geldi. Başkan Deveci, marşlarla karşılanarak çalışmalarından dolayı teşekkür edildi.

11.12.2023 - 17:28,  Güncelleme: 17:37
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KARADENİZ'in ilk katılımcı bütçe çalışmalarına aralıksız devam eden Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Kutluyol Dernek üyeleri ve kadın girişimcilerle bir araya geldi. Başkan Deveci'yi marşlarla karşılayan kadınlar, çalışmalarından dolayı teşekkür ettiler.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Dünyanın ve Türkiye'nin sayılı kentlerinde uygulanan katılımcı bütçe çalışmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya geliyor. Başkan Deveci, Karadeniz'in ilk katılımcı bütçe çalışmaları kapsamında Dilde Fikirde İşte Birlik Yolu Derneği (Kutlu Yol) üyeleri ve kadın girişimcilerle buluştu. Atakum Belediyesi ile Atakum Kent Konseyi iş birliğinde 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nde düzenlenen toplantılar, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Deveci, yoğun geçen pazar mesaisinde vatandaşlarla bol bol sohbet etti.

BAŞKAN DEVECİ'YE TEŞEKKÜR

İlk toplantı Atakum Belediyesi Küçük Düğün Salonu'nda Dilde Fikirde İşte Birlik Yolu Derneği (Kutlu Yol) üyeleri ile yapıldı. Dernek Başkanı Mustafa Keskin, toplantıda Başkan Deveci'ye çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

KADINLAR, MARŞLARLA KARŞILADI

Büyük Düğün Salonu'nda düzenlenen '2. Geleneksel Girişimci Kadınlar Atakum Buluşması'nda kadın girişimciler, Başkan Deveci'yi marşlarla karşıladılar. İzmir Marşı'nı tek bir ağızdan söyleyen vatandaşlar, kadınları toplumda güçlendiren projeler hayata geçirdiği için Deveci'ye teşekkür ettiler.

'TÜM TÜRKİYE'YE ÖRNEKSİNİZ'

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, programda yaptığı konuşmada demokrasinin ön koşulunun kadın erkek eşitliği olduğunu belirterek 'İnsan hakkı kavramının birinci ilkesi kadın erkek eşitliğidir. Eğer bunu sağlayamazsanız o toplumda huzuru, ailede barışı kuramazsınız. Kentte demokrasiyi oluşturamazsınız. Ülkede demokrasiyi yaşam biçimi haline dönüştüremezsiniz. Bu işin öncüsü sizsiniz. Kadın sosyal, siyasi hayatta ve ticaret alanında olmadığı sürece o toplum, refah toplumu olamaz. Refahta da eşitliği sağlamamız lazım; sağlayamazsak Atatürk'ün bize hedef gösterdiği çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşamayız. Siz tüm Türkiye'ye örnek oluyorsunuz. Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti'nin kadınlarısınız. Ne olur, çocuklarınıza bunu aşılayın.' ifadelerini kullandı. (DHA)

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Kutluyol Dernek üyeleri ve kadın girişimcilerle buluştu
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Kutluyol Dernek üyeleri ve kadın girişimcilerle buluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Kutluyol Dernek üyeleri ve kadın girişimcilerle buluştu - Son Dakika
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