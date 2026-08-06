Atalay: İşçilerimizin Yanındayız - Son Dakika
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Atalay: İşçilerimizin Yanındayız

Atalay: İşçilerimizin Yanındayız
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TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, Doruk Madencilik işçileriyle görüşerek destek sözü verdi.

(ANKARA) - TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, ücretlerini alamadıkları ve hak kayıpları yaşadıkları gerekçesiyle mücadelelerini sürdüren Doruk Madencilik işçileriyle bir araya geldi. Atalay, "Alın terinizin ve emeğinizin karşılığını alana kadar sonuna kadar yanınızdayız" dedi.

Doruk Madencilik işçileri, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay tarafından konfederasyonun genel merkezinde kabul edildi. Görüşmeye TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcıları Nazmi Irgat ve İrfan Kabaloğlu da katıldı.

Türkiye Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, sürecin başından bu yana işçilerin yalnız bırakılmadığını belirterek, taleplerin yetkililere iletilmesi ve verilen destek dolayısıyla Atalay'a teşekkür etti.

İşçilerin yaşadığı sorunları dinleyen Atalay, mağduriyetin kabul edilemez olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Sizlerin yaşadığı bu mağduriyet kabul edilemez. Alın terinizin ve emeğinizin karşılığını alana kadar TÜRK-İŞ olarak sonuna kadar yanınızdayız. Haklı mücadelenizde üzerimize düşen ne varsa yapmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Madencilik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atalay: İşçilerimizin Yanındayız - Son Dakika

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