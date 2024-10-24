Ataol Behramoğlu İzmir Sanat Söyleşileri'nde Rus Edebiyatı Kitabını Tanıttı - Son Dakika
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Ataol Behramoğlu İzmir Sanat Söyleşileri'nde Rus Edebiyatı Kitabını Tanıttı

Ataol Behramoğlu İzmir Sanat Söyleşileri\'nde Rus Edebiyatı Kitabını Tanıttı

İzmir Sanat Söyleşileri'nde konuşan yazar Ataol Behramoğlu, Türkçe dilinde bir Türk yazar tarafından yazılan ilk Rus edebiyatı kitabını müjdeledi. Şiir ve şairlik üzerine düşüncelerini paylaşan Behramoğlu, günce tutmanın önemine de değindi.

24.10.2024 10:24  Güncelleme: 10:29
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İzmir Sanat Söyleşileri'nin konuğu yazar Ataol Behramoğlu oldu. Behramoğlu, yakın zamanda Rus edebiyatı tarihine ilişkin yayımlanacak kitabının müjdesini vererek "Kitap, Türkçe dilinde bir Türk yazar tarafından Rus edebiyatıyla ilgili yazılan ilk eser olacak" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği İzmir Sanat Söyleşileri, İzmirli sanatseverlerden ilgi görüyor. Kültürpark İzmir Sanat'ta İzmirli şair Tuğrul Keskin'in moderatörlüğünde düzenlenen etkinliğin ikinci konuğu Ataol Behramoğlu'ydu. Yazar, "Şiir Hayatın Neresinde?" başlığı ile düzenlenen söyleşide şiire ve şairliğe dair konuştu. Aynı zamanda Rus edebiyatı uzmanı olan Behramoğlu, yeni çıkacak kitabının da müjdesini verdi. Yazar, Rus edebiyatı tarihi üzerine yazdığı kitabın Türkçe dilinde bir Türk yazarı tarafından yazılan ilk eser olacağını söyledi.

"Herkesin günce tutması lazım"

Kitabın Rus edebiyatı meraklıları için önemli bir eser olacağını belirten Behramoğlu, kitabı yazma sürecine ilişkin şunları söyledi: "Çalışırken Rus yazarların kendi aralarındaki mektuplaşmalarından, tuttukları güncelerden çok yararlandım. Günce tutmak, uygar ve çağdaş bir harekettir. Herkesin bunu yapması lazım. Ünlü biri olmak şart değil. Herkesin mesleği için, ailesi için birtakım notlar almasında fayda var. Bunu bir yerden öğrenerek yapmadım ama ben de kendi kendime 20'li yaşlarda günce tutmaya başlamıştım. 50-60 defter kütüphanemde duruyor."

"Şiir sevmeden, şiir okumadan şiir yazılmaz"

Şiir yazmaya ve şairliğe ilişkin konuşan Behramoğlu, "Şairlere kimse bir formül veremez. 'Şiir böyle yazılır' diye bir şey yok. Şiirle ilgili olan insan kendince bir şeyler yazar. Ben şiir maceramda şunu gördüm; ben içimden geleni yazdım. Bunu yaparken devamlı şiir okudum. Şiir okumadan şiir yazılmaz. Uzun zaman aklımda hep başka şairlerin şiirleri vardı. Kendi şiirlerimi yazmaya anca 40'lı yaşlardan sonra cesaret edebildim. Şiir sevmeden, şiir okumadan şiir yazılmaz" diye konuştu.

"Çocuklara şiir öğretmemiz lazım"

Söyleşide en sevilen şiirleriyle ilgili konuşan Behramoğlu, "Bu Aşk Burada Biter şiirini 24-25 yaşında yazdım. Bugünlere geleceğini hayal bile edemezdim ama içimden geleni yazdım. Bütün mesele, çalışmak. Hangi alan olursa olsun, çalışmadan olmaz. O çalışma sonunda beklenmedik anda ortaya bir şey çıkar. Çalışmazsanız Yaşadıklarımdan Öğrendiğim Bir Şey Var'ı yazamazsınız. Hayatı daha doğru, daha iyi, daha derin yaşamak konusunda şiirin yararı olur. Çocuklara şiir öğretmemiz lazım. İyi şairlerimizden aydınlık şiirler okusunlar" dedi.

İzmir Sanat Söyleşileri

İlki 27 Eylül'de şair ve yazar Ahmet Ümit'in katılımıyla düzenlenen İzmir Sanat Söyleşileri, tanınmış edebiyatçı ve sanatçıları İzmirlilerle buluşturmaya devam edecek. İzmir Sanat Söyleşileri'nde, kültür, sanat ve gündem üzerine sohbet etmenin yanı sıra o gün ağırlanacak konuğun güncel üretimlerine ve sanat yaşamına dair sohbetler de gerçekleştiriliyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ataol Behramoğlu İzmir Sanat Söyleşileri'nde Rus Edebiyatı Kitabını Tanıttı - Son Dakika

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