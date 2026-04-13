Adalar'da Ataol Behramoğlu'na Özel Doğum Günü Kutlaması - Son Dakika
Adalar'da Ataol Behramoğlu'na Özel Doğum Günü Kutlaması

13.04.2026 11:01  Güncelleme: 11:49
Usta şair Ataol Behramoğlu, 84. yaş gününü Büyükada Taş Mektep'te düzenlenen etkinlikte dostlarıyla birlikte kutladı. Gecede Zülfü Livaneli sürpriz konuk olarak yer aldı ve Behramoğlu'nun şiirleri ve yaşamına dair duygulu anlar paylaşıldı.

(İSTANBUL) - Usta şair Ataol Behramoğlu'nun 84'üncü yaş günü, Büyükada Taş Mektep'te düzenlenen şiir ve müzik dolu gecede kutlandı. Gecenin sürpriz konuğu ise Behramoğlu'nun dostu, sanatçı Zülfü Livaneli oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Adalar Belediyesi ve Tekin Yayınevi iş birliğiyle Büyükada Taş Mektep'in tarihi atmosferinde gerçekleşen gece, Behramoğlu'nu doğum gününde dostlarıyla buluşturdu.

Geceye Behramoğlu ile eşi Hülya Behramoğlu, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve eşi Yüksel Akpolat, sanatçı ve yazar Zülfü Livaneli, oyuncu Altan Gördüm, yönetmen Nebil Özgentürk, müzisyen Haluk Çetin, yayıncı Elif Akkaya, yazar Eren Aysan, Yazarlar Sendikası Başkanı Mustafa Köz, Çağdaş Gazeticiler Derneği eski Başkanı Tevfik Kızgınkaya, gazeteci ve yazar Nazım Alpman ve İBB Sivil Toplum Kuruluşları İlişkileri Şube MüdürüVedat Kara'nın aralarında olduğu çok sayıda yazar, şair, sanatçı, gazetecinin yanı sıra Ada sakinleri katıldı.

"Behramoğlu, umut ve kavganın adıdır"

Program, Tekin Yayınevi Genel Yayın Yönetmeni Elif Akkaya'nın sunumuyla başladı. Akkaya, "Yoldaşım, dostum, Ataol Behramoğlu'nun doğum günü aslında yarın ama adada bahar havası olduğu bu güzel pazar akşamında sizlerle birlikte kutlamak istedik. ve biz bugün yalnızca bir doğum gününü kutlamıyoruz, Behramoğlu'nun hayatındaki direnişe olan tanıklığımızı da anlatacağız. Umut ve kavganın direncidir Ataol Behramoğlu. Onun dizelerinde bir halkın direnişi ve umudu var. İyi ki doğdun Ataol Behramoğlu" dedi.

Akpolat'tan "Bu Yangın Yerinde" şiiri

Başkan Akpolat, Taş Mektep'in tarihi atmosferinde Ataol Behramoğlu'nun doğum gününü kutlamaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyduğunu söyleyerek, Taş Mektep'i yeniden kente kazandıran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na teşekkür etti; tutuklu belediye başkanlarının bir an önce özgürlüklerine kavuşmalarını temenni etti. Akpolat, konuşmasını Behramoğlu'nun "Bu Yangın Yerinde" şiiriyle tamamladı.

Vedat Kara da etkinliğin Taş Mektep'te düzenlenmesinden duyduğu mutluluğu paylaşarak, İBB yayınlarından çıkan "Nutuk"u usta şaire armağan etti.

"Hayatımız Güzeldir"i konuştular"

Nebil Özgentürk'ün Behramoğlu'nu anlattığı belgesel gösterimiyle devam eden programda, Okan Toygar'ın usta şair Ataol Behramoğlu ile yaptığı biyografik söyleşi kitabı "Hayatımız Güzeldir" üzerine konuşuldu. Yazar Eren Aysan, Behramoğlu ile gerçekleştirdiği söyleşiyle edebiyat ve yaşam üzerine keyifli bir sohbet sundu.

Altan Gördüm ve Nebil Özgentürk Behramoğlu'nun şiirleriyle; Haluk Çetin ise şarkılarıyla geceye renk kattı. Behramoğlu'nun kaleminden çıkan, Zülfü Livaneli'nin bestesi olan "Yangın Yeri" türküsü salonda duygulu anlar yaşattı. Behramoğlu'nun eşi Hülya Behramoğlu da "Aşk İki Kişiliktir" şiirini okuyarak geceye anlam kattı.

Kağıt toplayıcıları da gecedeydi

Geceye öğrencisinden kağıt toplayıcısına kadar farklı kesimlerden Behramoğlu sevenleri katıldı. Kağıt toplayıcısı işçisi Aydın Sımaklı da Ataol Behramoğlu şiirlerinin kendisine kattıklarını anlatırken, kalemiyle yaşama karşı umudu ve direnci öğreten Behramoğlu'na teşekkür etti.

"Arkadaşımla gurur duyuyorum"

Gecenin sürpriz konuğu ise Behramoğlu'nun dostu, sanatçı Zülfü Livaneli oldu. Behramoğlu ile anılarını Türkiye'nin siyasi tarihiyle, darbeleriyle, geçmişi ve bugünüyle birlikte anlatan Livaneli, "Ataol, dik durmayı başarmış arkadaşlarımdan biridir. Arkadaşımla gurur duyuyorum" dedi. Livaneli, Behramoğlu'nun şiirlerini hem estetik hem de toplumsal yönüyle çok değerli bulduğunu ifade ederek, bu şiirleri bestelemekten büyük gurur duyduğunu söyledi. Livaneli, "Mutlu yıllara, seninle gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Son söz, Ataol Behramoğlu'nun oldu.Behramoğlu, bu özel geceyi düzenleyen dostlarına teşekkür ederek sevinç ve mutluluğunu paylaştı.

Programda, "Düello" şiiri eşliğinde Behramoğlu'na özel hazırlanan doğum günü pastası kesildi.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Adalar'da Ataol Behramoğlu'na Özel Doğum Günü Kutlaması - Son Dakika

