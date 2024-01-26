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Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa etti - Son Dakika
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Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa etti

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifasına ilişkin yaptığı açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren belediye başkanlarının tasfiye edildiğini belirterek istifasının bir gerekçesi olduğunu söyledi. İlgezdi, ayrıca CHP'de yapılan kıyım hareketine dikkat çekerek, ön seçim sözlerinin rafa kalktığını ifade etti. İlgezdi, aday gösterilmemesinin nedenine ilişkin ise anket sonuçlarının başarısız çıktığını belirtti ve CHP'de Kürt ve Alevi tasfiyesi yapıldığını iddia etti.

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP\'den istifa etti
26.01.2024 - 21:43,
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Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifasına ilişkin, " Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren Türkiye ve İstanbul'daki tüm belediye başkanları tasfiye ediliyor. İstifamın bir gerekçesi budur." dedi.

Belediye binasında gazetecilere açıklama yapan İlgezdi, 15 yıldır CHP'den Ataşehir Belediye Başkanı olduğunu ve bugün partisinden istifa ettiğini söyledi.

Belediye başkan adayı olmadığı için istifa etmediğini kaydeden İlgezdi, "CHP'de bir kıyım hareketi yapılıyor. Yıllardır bu partide kurultaylar yaşadım. Bu süreçteki kıyım hiçbir dönemde olmadı. Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren Türkiye ve İstanbul'daki tüm belediye başkanları tasfiye ediliyor. İstifamın bir gerekçesi budur. Kurultayda verilen ön seçim sözlerinin hepsinin rafa kalktığını görüyoruz. Hiçbir yerde ön seçimle ilgili bir yoklama yapılmadı. Sadece günü kurtarmak için söylendi ve bitti." diye konuştu.

Bu sabah CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile görüştüğünü anlatan İlgezdi, aday gösterilmemesinin nedenine ilişkin İmamoğlu'nun, kendisine anketlerde başarısız çıktığını ifade ettiğini dile getirdi.

Altı farklı şirkete anket yaptırdığını, son ankette yüzde 52-58 ile seçimi kazanacağının görüldüğünü söyleyen İlgezdi, "Partide çok açık şekilde Kürt ve Alevi tasfiyesi yapılıyor. Bizi ziyaret eden arkadaşlara, 'Arzu ederseniz aday olmam.' dedim. Ataşehir'i kucaklayacak, Ataşehir'in de ortak kabulleneceği bir aday olmalı. Nezaketen bana sorulmadı. CHP ilçe başkanına ve örgütüne bu kadar saygısızlık olabilir mi?" diye konuştu.

İlgezdi, bundan sonra sahada bu arkadaşlarla görüşeceklerini ifade ederek, "Ne hikmetse bir Karadeniz lobisi İstanbul'da her tarafta belediye başkanı oluyor. Sayın bakalım kaç tane Trabzonlu var? CHP ilk kez böyle bir süreci ve dönemi yaşıyor. Seçim sonuçlarını beraber yaşayacağız. Battal İlgezdi olarak sahadayım. Bu işlerin nasıl olacağını herkes görecek. 1 Nisan sabahı hem Ataşehir'e hem İstanbul'a bakacağız." dedi.

Kaynak: AA
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