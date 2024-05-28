Ataşehir Belediyesi 15. Çevre Festivali için geri sayıma başladı

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(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi'nin çevre bilincini yaygınlaştırmak ve doğaya dönük farkındalığı artırmak amacıyla düzenlediği "15. Ataşehir Çevre Festivali" için geri sayım başladı. Festivale katılımın ücretsiz olduğunu belirten Başkan Onursal Adıgüzel, "Çevre bilincini ve doğal kaynaklarımızın önemini vurgulamak adına düzenlenen Ataşehir Çevre Festivali, bu yıl da zengin içeriğiyle vatandaşlarımıza unutulmaz bir deneyim sunacak" dedi.

"Yüzünü Doğaya Dön" sloganıyla bu yıl 15'incisi gerçekleşecek Ataşehir Çevre Festivali, katılımcılara doğaya yönelik daha duyarlı bir bakış açısı kazandırmayı ve her bireyin doğal yaşamla uyum içinde olmasını teşvik ediyor. Ataşehir Çevre Festivali, 2 Haziran Pazar günü, kapılarını saat 13.00'te Amfili Park (Ataşehir Atatürk Mah. Meriç Cad.) açacak ve gün boyunca renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Bu yılın "Dünya Çevre Günü" teması olan "Ekolojik Restorasyon" 15. Ataşehir Çevre Festivali'nin odak noktasını oluşturacak. Toprak restorasyonu, çölleşme ve kuraklığa dayanıklılık gibi önemli konular, festivalin atölyelerinden söyleşilerine, konserlerden tiyatrolara, spor etkinliklerinden stantlara kadar geniş bir yelpazede ele alınacak.

Ataşehir Belediyesi Çevre Müdürlüğü tarafından organize edilen festivalin ana teması, "Zamanı geri çeviremeyiz ama ormanları büyütebilir, su kaynaklarını canlandırabilir, toprağı geri getirebiliriz. Biz toprakla barışabilen nesiliz" olacak.

Tüm ilçe halkını festivale davet eden Başkan Adıgüzel, "Çevre bilincini ve doğal kaynaklarımızın önemini vurgulamak adına düzenlenen Ataşehir Çevre Festivali, bu yıl da zengin içeriğiyle vatandaşlarımıza unutulmaz bir deneyim sunacak. Doğaya dönük farkındalık ve ekolojik restorasyon teması altında gerçekleşecek olan festivalimiz, toplumumuzu çevre konusunda daha bilinçli ve duyarlı hale getirmeyi amaçlıyor" diye konuştu.

Doğa yürüyüşü yapılacak

Ataşehir Belediyesi, "Dünya Çevre Günü"ne dikkati çekmek ve çevresel sorunlara farkındalık oluşturmak amacıyla Kayışdağı Ormanı'nda doğa yürüyüşü düzenleyecek. Başkan Adıgüzel'in de katılacağı doğa yürüyüşünde çevresel atıklar toplanacak. Yürüyüş, 1 Haziran 2024 Cumartesi günü saat 09.00'da Ferhatpaşa Mahallesi Ferhatpaşa Yolu Sokak No 75 adresinde başlayacak.

Doğa yürüyüşüne katılmak isteyenler için aynı gün saat 08.15'ten itibaren; Örnek Mahallesi Mustafa Saffet Kültür Merkezi, Esatpaşa Mahallesi İBB Spor Tesisleri, Mustafa Kemal Mahallesi İBB Deprem Parkı, Küçükbakkalköy Mahallesi Zübeyde Hanım Eğitim ve Kültür Evi, Atatürk Mahallesi Heykel Parkı, İçerenköy Mahallesi İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi ile Neşet Ertaş Kültür Evi ve Mevlana Mahallesi 30 Ağustos Parkı'ndan servis araçları kaldırılacak.