Ataşehir Belediyesi 15. Çevre Festivali için geri sayıma başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ataşehir Belediyesi 15. Çevre Festivali için geri sayıma başladı

Ataşehir Belediyesi'nin düzenlediği 15. Ataşehir Çevre Festivali, çevre bilincini yaygınlaştırmayı ve doğaya dönük farkındalığı artırmayı hedefliyor. Festival, doğal yaşamla uyum içinde olmayı teşvik edecek etkinliklere ev sahipliği yapacak.

28.05.2024 12:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi'nin çevre bilincini yaygınlaştırmak ve doğaya dönük farkındalığı artırmak amacıyla düzenlediği "15. Ataşehir Çevre Festivali" için geri sayım başladı. Festivale katılımın ücretsiz olduğunu belirten Başkan Onursal Adıgüzel, "Çevre bilincini ve doğal kaynaklarımızın önemini vurgulamak adına düzenlenen Ataşehir Çevre Festivali, bu yıl da zengin içeriğiyle vatandaşlarımıza unutulmaz bir deneyim sunacak" dedi.

"Yüzünü Doğaya Dön" sloganıyla bu yıl 15'incisi gerçekleşecek Ataşehir Çevre Festivali, katılımcılara doğaya yönelik daha duyarlı bir bakış açısı kazandırmayı ve her bireyin doğal yaşamla uyum içinde olmasını teşvik ediyor. Ataşehir Çevre Festivali, 2 Haziran Pazar günü, kapılarını saat 13.00'te Amfili Park (Ataşehir Atatürk Mah. Meriç Cad.) açacak ve gün boyunca renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Bu yılın "Dünya Çevre Günü" teması olan "Ekolojik Restorasyon" 15. Ataşehir Çevre Festivali'nin odak noktasını oluşturacak. Toprak restorasyonu, çölleşme ve kuraklığa dayanıklılık gibi önemli konular, festivalin atölyelerinden söyleşilerine, konserlerden tiyatrolara, spor etkinliklerinden stantlara kadar geniş bir yelpazede ele alınacak.

Ataşehir Belediyesi Çevre Müdürlüğü tarafından organize edilen festivalin ana teması, "Zamanı geri çeviremeyiz ama ormanları büyütebilir, su kaynaklarını canlandırabilir, toprağı geri getirebiliriz. Biz toprakla barışabilen nesiliz" olacak.

Tüm ilçe halkını festivale davet eden Başkan Adıgüzel, "Çevre bilincini ve doğal kaynaklarımızın önemini vurgulamak adına düzenlenen Ataşehir Çevre Festivali, bu yıl da zengin içeriğiyle vatandaşlarımıza unutulmaz bir deneyim sunacak. Doğaya dönük farkındalık ve ekolojik restorasyon teması altında gerçekleşecek olan festivalimiz, toplumumuzu çevre konusunda daha bilinçli ve duyarlı hale getirmeyi amaçlıyor" diye konuştu.

Doğa yürüyüşü yapılacak

Ataşehir Belediyesi, "Dünya Çevre Günü"ne dikkati çekmek ve çevresel sorunlara farkındalık oluşturmak amacıyla Kayışdağı Ormanı'nda doğa yürüyüşü düzenleyecek. Başkan Adıgüzel'in de katılacağı doğa yürüyüşünde çevresel atıklar toplanacak. Yürüyüş, 1 Haziran 2024 Cumartesi günü saat 09.00'da Ferhatpaşa Mahallesi Ferhatpaşa Yolu Sokak No 75 adresinde başlayacak.

Doğa yürüyüşüne katılmak isteyenler için aynı gün saat 08.15'ten itibaren; Örnek Mahallesi Mustafa Saffet Kültür Merkezi, Esatpaşa Mahallesi İBB Spor Tesisleri, Mustafa Kemal Mahallesi İBB Deprem Parkı, Küçükbakkalköy Mahallesi Zübeyde Hanım Eğitim ve Kültür Evi, Atatürk Mahallesi Heykel Parkı, İçerenköy Mahallesi İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi ile Neşet Ertaş Kültür Evi ve Mevlana Mahallesi 30 Ağustos Parkı'ndan servis araçları kaldırılacak.

Kaynak: ANKA

Ataşehir, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ataşehir Belediyesi 15. Çevre Festivali için geri sayıma başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:17 Bakanlık, Deniz Akkaya’nın kızını koruma altına aldı Bakanlık, Deniz Akkaya'nın kızını koruma altına aldı
11:52 Kara harekatının ayak sesleri İsrail tankları Refah kentinin merkezine ulaştı Kara harekatının ayak sesleri! İsrail tankları Refah kentinin merkezine ulaştı
11:28 Normalleşme süreci kısa sürdü Bahçeli’den CHP lideri Özel’e zehir zemberek sözler Normalleşme süreci kısa sürdü! Bahçeli'den CHP lideri Özel'e zehir zemberek sözler
10:08 Mehmet Şimşek: Çok uluslu şirketlere asgari kurumlar vergisi düzenlemesi kaçınılmaz Mehmet Şimşek: Çok uluslu şirketlere asgari kurumlar vergisi düzenlemesi kaçınılmaz
09:41 İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini resmen tanıdı İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini resmen tanıdı
12:39 Okan Buruk’un yeni maaşı belli oldu Okan Buruk'un yeni maaşı belli oldu
11:49 Yargıtay, “Erkek ol, yürekli ol“ sözleri hakkında emsal bir karara imza attı Yargıtay, "Erkek ol, yürekli ol" sözleri hakkında emsal bir karara imza attı
11:33 2 yıl önce evlendiği karısının boğazını keserek öldürdü 2 yıl önce evlendiği karısının boğazını keserek öldürdü
11:33 İngiliz Baba, kızıyla ilişkiye girmek isteyen adamı tek yumrukla öldürdü İngiliz Baba, kızıyla ilişkiye girmek isteyen adamı tek yumrukla öldürdü
11:27 Sınıf basan veli, öğretmene saldırdı Öğrenciler neye uğradığını şaşırdı Sınıf basan veli, öğretmene saldırdı! Öğrenciler neye uğradığını şaşırdı
11:02 Vatandaşı ısırıp ölen köpek kuduz çıktı, mahalle 6 ay karantinaya alındı Vatandaşı ısırıp ölen köpek kuduz çıktı, mahalle 6 ay karantinaya alındı
10:59 Gözaltına alınan astrolog Meral Güven tam bir suç makinesi çıktı Gözaltına alınan astrolog Meral Güven tam bir suç makinesi çıktı
10:57 Fenerbahçe’nin kaptanları yönetime resti çekti: İsmail Kartal varsa, biz yokuz Fenerbahçe'nin kaptanları yönetime resti çekti: İsmail Kartal varsa, biz yokuz
10:38 Galatasaray’ın şampiyonluk törenine giden Şahan Gökbakar, eğlenirken kendinden geçti Galatasaray'ın şampiyonluk törenine giden Şahan Gökbakar, eğlenirken kendinden geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2024 13:47:12. #1.12#
SON DAKİKA: Ataşehir Belediyesi 15. Çevre Festivali için geri sayıma başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement