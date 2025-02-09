Ataşehir Belediyesi Halk Buluşmaları Düzenliyor - Son Dakika
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Ataşehir Belediyesi Halk Buluşmaları Düzenliyor

Ataşehir Belediyesi, 'Söz Sizde, Çözüm Bizde' sloganıyla halk buluşmaları düzenliyor. İlk etkinlik 10 Şubat'ta İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in katılımıyla gerçekleştirilecek.

09.02.2025 13:37  Güncelleme: 16:51
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(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi "Söz Sizde, Çözüm Bizde" sloganıyla halk buluşmaları düzenliyor. 10 Şubat Pazartesi günü İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde yapılacak olan ve Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in yer alacağı ilk etkinlikte, daha güzel ve yaşanabilir Ataşehir için taleplerin dinlenmesi ve çözüm önerilerinin masaya yatırılması amaçlanıyor.

Ataşehir Belediyesi, vatandaşların görüş ve taleplerini dinleyerek ortak çözümler üretmek amacıyla "Söz Sizde, Çözüm Bizde" sloganıyla randevusuz halk buluşmaları düzenliyor. İlk buluşma, 10 Şubat Pazartesi günü saat 07.00'de İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde başlayacak ve saat 12.00'ye kadar sürecek. Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in, başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürleri ile tam kadro yer alacağı halk buluşmalarında vatandaşlarla bir araya gelinip talepleri dinlenecek.

Randevusuz halk buluşmalarında birçok farklı konunun ele alınacağı farklı isimlerle 11 masa kurulacak. Vatandaşlarla doğrudan iletişim kurulacak olan bu masalarda taleplere hızlı çözümler üretilmesinin yanı sıra ilçenin gelişimine katkı sunacak fikir ve projeler de dinlenerek, değerlendirilmek üzere kayıt altına alınacak.

"Çözüm yollarını birlikte arayacağız"

Bu buluşmaların katılımcı belediyeciliğin en önemli adımlarından biri olduğunu belirten Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "Ataşehir'i hep birlikte daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu kapsamda randevusuz halk buluşmaları da hiç şüphesiz en önemli adımlardan biri. Bu buluşmalarda komşularımızla el birliğiyle, daha güzel bir şehir inşa etmek adına fikirleri dinleyecek ve çözüm yollarını birlikte arayacağız" dedi.

Kurulacak olan Yapı Kontrol, İmar ve Denetim masalarında, Yapı Kontrol Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü temsilcileri, vatandaşların yapılaşma, imar planları, ruhsat ve denetim konularındaki taleplerini dinleyecek ve sorunlarına çözüm önerileri sunacak.

-Temizlik İşleri Masası, halkın çevre temizliği, atık yönetimi, temizlik hizmetleriyle ilgili geri bildirimleri alınacak. Vatandaşların bu alandaki talepleri doğrultusunda yapılacak iyileştirmeler üzerinde görüş alışverişi yapılacak.

-Fen İşleri Masası'nda altyapı, yol yapımı, onarımlar gibi konularda halkın talepleri dinlenecek. Yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgi verilecek.

-Veteriner İşleri Masası'nda sokakta yaşayan can dostlar ile ilgili talepler ele alınacak.

-Park ve Bahçeler Masası'nda, vatandaşların parklar, yeşil alanlar, ağaçlandırma ve çevre düzenlemeleri ile ilgili talepleri dinlenecek. Ayrıca bu alandaki ihtiyaçlar üzerine çözüm önerileri sunulacak.

- Zabıta Masası, halkın güvenliği ve huzurunu sağlamak adına yapılan denetimler ve uygulamalar ele alınacak.

-Kentsel Dönüşüm Masası'nda ise, Ataşehir'deki dönüşüm projeleri ve bu süreçte karşılaşılan zorluklar ile vatandaşların talepleri üzerine görüş alışverişi yapılacak.

-Afet İşleri Masasında, doğal afetlere karşı alınan önlemler ve halkın bu konudaki talepleri dinlenecek.

-Sosyal İşler Masası ise Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Spor İşleri Müdürlüğü tarafından kurulacak. Bu masa aracılığıyla, sosyal yardımlar, kültürel ve sosyal etkinlikler, kadın ve aile hizmetleri ile sağlık ve spor alanlarındaki talepler ele alınacak.

Destek Masası, diğer müdürlüklerin temsilcileri tarafından kurulacak ve çeşitli konularda hizmet almak isteyen vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik talepler dinlenecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ataşehir Belediyesi Halk Buluşmaları Düzenliyor - Son Dakika

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