Ataşehir Belediyesi'nde Grev Kararı

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DİSK'e bağlı Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Genel-İş) ile Ataşehir Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamamasının ardından belediye binasına grev kararı asıldı.

Belediye önünde toplanan, aralarında Kadıköy, Maltepe, Kartal ve Ataşehir Belediyesi çalışanlarının da bulunduğu işçiler sloganlar attı.

Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 3 No'lu Şube Başkanı Özer Ersan Değirmenci, basın açıklamasında, belediyeyle uzun bir süredir yürüttükleri görüşmelerin sonuçsuz kaldığını söyledi.

Kartal'ın ardından Ataşehir'de de grev kararı almak zorunda kaldıklarını dile getiren Değirmenci, "İstanbul'da Kartal, Maltepe, Kadıköy, Beşiktaş ve Sarıyer belediyelerindeki tüm işçi arkadaşlarımız bu mücadelede el ele, kol kola, yan yana yürüyeceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz. Grev kararını asıp işimize döneceğiz. 6 Kasım'a kadar görüşmelerini talep ediyoruz, işvereni de masaya davet ediyoruz." dedi.

"Ücret teklifleri taleplerimizden çok uzak"

DİSK/Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 3 No'lu Şube Örgütlenme Sekreteri Heybetullah Kızgın ise grev bildirisini kamuoyuyla paylaştı.

Kızgın, 4 aydır Ataşehir Belediyesi ve iştiraki Ataşehir Belediyesi Personel Limited Şirketi (ATAPER) ile toplu iş sözleşmesi görüşmelerini yürüttüklerini belirterek, "Ancak işveren temsilcisi CHP'li belediye işverenlerinin, işçinin karşısında örgütlediği SODEMSEN (Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası) tarafından sunulan ücret teklifleri taleplerimizden çok uzak. Vergiler ve yüksek enflasyon yokmuşçasına komik kalmıştır." dedi.

Ekonomik sıkıntıların belediye çalışanlarını da etkilediğine değinen Kızgın, şöyle devam etti:

"CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in, yakın zamanda tam burada bu meydanda söylediği gibi 'Ataşehir'de kira bedelleri en düşük 20 bin liralara yükselmiştir. Artık bu durumu işçi ve emekçiler kaldıramaz hale gelmiştir.' Bizler Ataşehir'i Ataşehir yapan belediye işçileriyiz. Bu ilçeye yaşanabilir kılan emekçileriz. Sizlere daha iyi hizmet vermek ve daha güzel sosyal yaşam alanları sunmak için, alın terimizi döküyor ve bunun karşılığında sadece geçinebilecek ücretler istiyoruz. Belediye işçileri 20-25 bin lira ücretlerle geçinmeye zorlanıyor."

Açıklamanın ardından grev kararı belediyenin kapısına asıldı.