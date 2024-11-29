Ataşehir Belediyesi'nden Kültür ve Sanat Dolu Bir Aralık - Son Dakika
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Ataşehir Belediyesi'nden Kültür ve Sanat Dolu Bir Aralık

Ataşehir Belediyesi, 2024 yılı için hem yetişkinler hem de çocuklara yönelik çeşitli kültür ve sanat etkinlikleri düzenleyecek. 6-8 Aralık'ta 4. Uluslararası İstanbul Akordeon Festivali düzenlenirken, çocuklar için tiyatro oyunları ve atölyeler de gerçekleştirilecek.

29.11.2024 17:05
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(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi, 2024 yılı sona ererken hem yetişkinler hem de çocuklar için bir dizi kültür ve sanat etkinliği hazırladı.

Ataşehir Belediyesi'nin kültür-sanat etkinlikleri kapsamında yetişkinler için 6-8 Aralık 2024 tarihleri arasında "4. Uluslararası İstanbul Akordeon Festivali", çocuklar için de eğlenceli tiyatro oyunları ve eğitici atölyeler düzenlenecek. Aralık ayı içerisinde Anadolu müziğinin usta isimleri Erkan Oğur, İsmail Hakkı Demircioğlu, Ahmet Aslan, Metin ve Kemal Kahraman kardeşler ilçede sahne alacak. CelloStones Orkestra da yeni yıl konseriyle Ataşehirlilerle buluşacak.

Ataşehir Belediyesi, Türkiye'de ilk ve en kapsamlı akordeon etkinliği olan Uluslararası İstanbul Akordeon Festivali ile dünyanın çeşitli noktalarından gelen akordeon sanatçılarını vatandaşlarla buluşturacak. Akordeon ve Körüklü Çalgılar Eğitim ve Uygulama Çalışmaları Derneği (AKORDER), İstanbul Okan Üniversitesi, Dünya Akordeon Konfederasyonu ve Ataşehir Belediyesi ortaklığıyla gerçekleştirilecek festival, 6 Aralık'ta İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde, 7-8 Aralık 2024 tarihlerinde ise Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Etkinliklerin çocuk tiyatroları bölümünde; 1 Aralık Pazar günü "Kuzey Kutbu Krallığı", 8 Aralık Pazar günü "Floyd Usta'nın Düşler Atölyesi", 15 Aralık Pazar günü "Lili ve Renkli Kutuların Sihri" ve "Karagöz'ün Kış Hazırlığı", 22 Aralık Pazar günü "Yalnız Aslan Liyuva", 29 Aralık Pazar günü de "Sindirella" isimli oyunlar sahnelenecek.

Çocuk atölyeleri bölümünde "Creative Challenge Atölyesi", "Okyanusumu Yaratıyorum Atölyesi", "Keçeden Yılbaşı Süsü Yapım Atölyesi", "Yeni Yıl Çam Ağacı Yapım Atölyesi", "Mono Baskı Atölyesi", "Yeni Yıl Dilek Çorabı Atölyesi", "Kar Küresi Yapım Atölyesi", "Origami Kukla Yapım Atölyesi", "Yılbaşı Süsü Atölyesi", "Çocuklarda Kendini Tanıma Atölyesi" ve "Cenk Gündoğdu ile Yaratıcı Oyun Yazma Atölyesi" yapılacak.

İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde ücretli düzenlenen "Konuk Yapımlar" bölümünde de 7 Aralık Cumartesi günü Anadolu müziğini Batı enstrümanlarıyla yorumlayan Ahmet Aslan, solo konseriyle müzikseverlerle buluşacak. 13 Aralık Cuma günü CelloStones Orchestra tarafından müzik şöleni tadında konser düzenlenecek. 14 Aralık Cumartesi günü de 30'uncu sanat yılını farklı şehir ve mekanlarda gerçekleştirdikleri konserlerle devam eden Metin ve Kemal Kahraman kardeşler Ataşehir'de sahne alacak. Etkinlikler, 20 Aralık Cuma Türk Halk Müziği'nin iki usta ismi Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu ile sona erecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ataşehir Belediyesi'nden Kültür ve Sanat Dolu Bir Aralık - Son Dakika

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