Ataşehir Belediyesi'nden Mart Ayında Zengin Kültür Sanat Takvimi

02.03.2026 15:08  Güncelleme: 16:13
Ataşehir Belediyesi, kültür ve sanat faaliyetlerini mart ayında da ilçenin her köşesine taşımaya devam ediyor. Tiyatrodan sinemaya, konserlerden atölyelere kadar geniş bir yelpazede düzenlenen etkinliklerle mart ayı, 7’den 70’e her yaştaki ilçe sakinleri için yine dolu dolu geçecek.

Ataşehir, mart ayında da kültür ve sanatla dolu bir programa ev sahipliği yapıyor. Ataşehirlilerin her ay yoğun ilgi gösterdiği etkinlikler tiyatro gösterimleri, atölye çalışmaları, konserler, sinema gösterimleri, edebiyat buluşmaları ve tarih söyleşilerini kapsayan zengin bir içerikle sanatseverleri buluşturuyor.

Çocuklar ve gençler için tiyatro, sinema ve atölyeler

Mart ayı, çocuk tiyatroları ve atölyelerle başladı. Bu kapsamda dün İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde "Shakespeare'in Kütüphanesi", Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde ise "Dost Gezegenler" isimli çocuk tiyatroları sahnelendi.

Program, 7 Mart Cumartesi çocuklara yönelik "Yaman Tilki" isimli sinema gösterimi ve çeşitli atölyelerle devam edecek. Düştepe Oyun Müzesi'nde Kukla Yapımı Atölyesi, İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde 3 Boyutlu Maket Enstrüman Atölyesi, Devekuşu Kabare Müzesi'nde ise Müze Dedektifleri Atölyesi düzenlenecek. Aynı gün "Yazarlar Çocuklarla Buluşuyor" etkinlikleri kapsamında Özge Lokmanhekim'in Dedem ve Ben kitabı üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirilecek.

Program kapsamında 14 Mart Cumartesi "Kuzular Firarda Uzay Parkı" isimli çocuk sineması ve 28 Mart Cumartesi "Arkeoloji Atölyesi" çocukları bekliyor.

Çocuk tiyatroları programı 8 Mart Pazar da devam edecek. İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde Masallar Müzikali ve Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde İbiş Masal Dinliyor oyunları sahnelenecek.

Mart ayı boyunca devam edecek atölye çalışmaları kapsamında 14 Mart Cumartesi Düştepe Oyun Müzesi'nde Ahşap Boyama Atölyesi, İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde 3D Tasarım Atölyesi çocuklar için keyifli deneyimler sunacak.

Yetişkinler için atölyeler, tiyatrolar, sinemalar ve edebiyat etkinlikleri

Mart ayında yetişkinlere yönelik etkinlikler de tüm hızıyla devam ediyor. Özellikle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen özel programlar, içerikleri ve güçlü mesajlarıyla dikkati çekiyor. "8 Mart Dünya Kadınlar Günü: Kadın Yazarların Dünyaları" adlı söyleşi, İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde kadınların toplumsal yaşam içindeki yerini ve emeğini vurgulayacak.

Aynı gün, Nakış Atölyesi saat 13.00'te başlarken, saat 14.00'te Kadın Yazarların Dünyaları başlıklı edebiyat konuşmaları gerçekleştirilecek.

12 Mart Perşembe ise Gündüz Apollon Gece Athena film gösterimi ve Emine Yıldırım ile söyleşi gerçekleşecek.

Devlet Tiyatroları oyunları da mart ayında sahnede olacak. 11 Mart Çarşamba "Peruz Hanım", 12-13 Mart Devlet Tiyatrosu- Edebi Barış tiyatroseverleri bekliyor. Yetişkinler için 15 Mart Pazar Kaligrafi Atölyesi de programda yer alıyor.

Konserler ve konuk yapımlar

Ataşehir'de mart ayı konser ve konuk yapımlarla renklenecek. 7 Mart Cumartesi İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi Şener Şen Sahnesi'nde BenYunuzYılmaz-Olay Yeri İnceleme stand-up gösterisi sahnelenecek.

Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde 10 Mart Salı akşamı Erdem Özgen ile Bir Ramazan Akşamı konseri, 14 Mart Cumartesi akşamı ise Can-ı Nefes'in Ses ve Sözle İçsel Yolculuk konseri izleyiciyle buluşacak.

Tüm etkinlikler ve detaylar için www.atasehir.bel.tr ve kultursanat.atasehir.bel.tr adreslerinden ulaşılabilecek.

Kaynak: ANKA

