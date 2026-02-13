Ataşehir Belediyesi'nden Ramazan Ayı Öncesi Denetim

(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde halk sağlığını korumak, amacıyla kapsamlı çalışmalarını yoğunlaştırdı. İlçe genelinde gıda denetimlerinden ibadethanelerdeki temizlik çalışmalarına, sosyal destek programlarından kültürel etkinliklere kadar birçok alanda hazırlıklar titizlikle yürütülüyor.

Ataşehir Belediyesi, ilçedeki gıda üretim ve satış noktalarına yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrollerde, işletmelerin hijyen koşulları, ürünlerin etiket bilgileri, son kullanma tarihleri ve halk sağlığı açısından risk oluşturabilecek unsurlar inceleniyor.

Fırın, market, büfe ve restoranlar başta olmak üzere tüm gıda işletmelerinde yapılan denetimlerde; personel hijyeni, kullanılan malzemelerin temizliği ve üretim alanlarının düzeni de mercek altına alınıyor.

Halk sağlığını korumak ve gıda güvenliğini artırmak amacıyla denetimlerini sürdüren Ataşehir Belediyesi, bu alanda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için eksikliklerin tespit edilerek gerekli önlemlerin alınmasını sağlıyor.

İbadethanelerde temizlik çalışmaları yoğunlaştırıldı

Ataşehir genelindeki ibadethanelerde yıl boyunca düzenli olarak yapılan temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları, ramazan ayı dolayısıyla artırıldı.

Ramazan ayı boyunca yoğunluğun artması nedeniyle hijyenik ortamın sağlanması ve korunması için ilçedeki tüm ibadethanelerde temizlik çalışmalarını hızlandıran Ataşehir Belediyesi, vatandaşların gönül rahatlığıyla hijyenik koşullarda ibadet edebilmelerine katkı sağlıyor.

Özel temizlik ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında ibadethanelerin avlu ve çevreleri temizleniyor, iç mekanlarda kapsamlı temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri yapılıyor. Halılar vakumlu makinelerle süpürülürken, camlar ve ortak kullanım alanları özenle temizleniyor.

Ramazan ayının manevi atmosferine uygun kapsamlı bir program hazırlayan Ataşehir Belediyesi, toplu iftar sofraları ve geleneksel Ramazan etkinlikleri düzenleyecek. Paylaşma, yardımlaşma ve birlik duygusunu güçlendirmeyi amaçlayan program kapsamında Ramazan ayı boyunca iftar ve kültürel etkinlikler gerçekleştirilecek.

Ramazan ayında ihtiyaç sahibi aileleri yalnız bırakmayan Ataşehir Belediyesi, gıda kolisi dağıtımı da gerçekleştirecek. İçerisinde temel gıda malzemelerinin bulunduğu erzak kolileri, belediye ekipleri tarafından tespit edilen adreslere tek tek ulaştırılacak.

Adıgüzel, Aşevine bağış için seslendi

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, ihtiyaç sahiplerine günde iki öğün sıcak yemek ulaştıran Ataşehir Belediyesi Aşevi'nden seslenerek vatandaşları aşevine bağış yapmaya davet etti. Adıgüzel, şunları söyledi:

"Ramazan ayının bereketini, paylaşmanın huzurunu daha yakından hissettiğimiz bu günlerde belediyemizin aşevinden sizlere seslenmek istedim. Aşevimiz her gün iki öğün olmak üzere 2 bine yakın komşumuza yemek ulaştırıyor. Ramazan ayında da aynı şekilde komşularımızın sofralarını kurmaya devam edecek. Bu yıl dayanışmayı daha da büyüterek 17 mahallemizde kuracağımız iftar sofralarının yemeklerini de yine aşevimizde hazırlıyor olacağız. Dileyen komşularımız, aşevimize gelerek ayni yardımlarıyla bu sofralara destek olabilir; bir lokmayı büyütüp bin sofraya umut olabilir. Ramazan ayının manevi huzurunu ve bereketini paylaşacağımız iftar sofralarımıza tüm komşularımızı bekliyoruz."

Bağışlar ayni yardım şeklinde yapılacak olup doğrudan para kabul edilmeyecek, gıda ürünleri şeklinde sağlanacak.