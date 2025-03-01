Ataşehir Belediyesi Uygun Fiyatlı Hizmet Sunan Ata Kafelerinin 5'incisini Örnek Mahallesi'nde Açtı

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(İSTANBUL)- Ataşehir Belediyesi'nin uygun fiyatlı ve kaliteli hizmet sunmak amacıyla hayata geçirdiği ATA kafelerinin 5. şubesi, Örnek Mahallesi'nde bulunan Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde açıldı. Kafenin açılışında konuşan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "Vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerine göre hizmetlerimizi şekillendiriyor, ilçemizi her yönüyle geliştirmek için projelerimizi birer birer hayata geçiriyoruz. Komşularımızın rahatça bir araya gelebileceği ve uygun fiyatlarla kaliteli hizmet alabileceği sosyal alanlar oluşturmaya devam ediyoruz" dedi.

Ataşehir Belediyesi, uygun fiyatlı ve kaliteli hizmet sunmak amacıyla hayata geçirdiği ATA kafelerinin 5'nci şubesinin açılışını yaptı. Örnek Mahallesi'nde bulunan Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde açılan ATA Kafe için yapılan törene, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, CHP Ataşehir İlçe Başkanı Celal Yalçın, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ile Ataşehirli vatandaşlar katıldı.

Adıgüzel: "Vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerine göre hizmetlerimizi şekillendiriyoruz"

Törende konuşan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "Göreve geldiğimiz günden bu yana vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerine göre hizmetlerimizi şekillendiriyor, ilçemizi her yönüyle geliştirmek için projelerimizi birer birer hayata geçiriyoruz. Biliyoruz ki ekonomik koşullar giderek zorlaşıyor ve sosyal alanlara erişim her geçen gün daha da kısıtlanıyor. İşte tam da bu nedenle bizler, komşularımızın rahatça bir araya gelebileceği ve uygun fiyatlarla kaliteli hizmet alabileceği sosyal alanlar oluşturmaya devam ediyoruz" dedi.

Onursal Adıgüzel'in konuşmasının ardından kurdele kesimi gerçekleştirerek, kafenin açılışı yapıldı. Kurdele kesiminin ardından hizmet vermeye başlayan kafede vatandaşlarla sohbet eden Adıgüzel, tezgah arkasına geçerek kahve hazırladı. Vatandaşların ATA Kafelere büyük ilgi gösterdiğini aktaran Adıgüzel daha fazla ATA Kafe açmayı hedeflediklerini de söyledi.

"Öğrencilik yıllarımdan, neskafe konusunda çok tecrübeliyim"

Adıgüzel, "Evde de ben yapıyorum. Neskafede de çok iyiyimdir. Öğrencilik yıllarımdan, neskafe konusunda çok tecrübeliyim" şeklinde konuştu.

"Aşağıda mükemmel bir Devekuşu Kabare müzemiz var"

Yeni ATA Kafe'nin açıldığı Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde ayrıca bir kütüphane, fitness merkezi ve tiyatro salonun da bulunduğunu aktaran Adıgüzel, merkezde ayrıca vatandaşların ücretsiz olarak faydalanabileceği dans, piyano ve keman kurslarının da verildiğini belirtti. Adıgüzel, ayrıca Metin Akpınar'ın yönlendirmesiyle organize edilen Devekuşu Kabare müzesinin de kültür merkezinde yer aldığını duyurdu.

Adıgüzel şöyle konuştu:

"Ders çalışacak yer arayan öğrencilerin de kafenin karşısındaki alana da bir kütüphane inşaa ettik. Üst katta fitness merkezimiz var. 300 kişilik bir tiyatro salonumuz var. Yukarda dans kurslarımız var. Aynı zamanda piyano, keman kursumuz var. Her yaştan Ataşehirliye hitap eden eğitimlerimiz ve yaratıcı atölyelerimiz var. Bir de aşağıda mükemmel bir Devekuşu Kabare müzemiz var. Metin Akpınar'ın yönlendirmesiyle organize ettiğimiz çok güzel bir müzemiz var."

4 Şubesi daha bulunuyor

Ataşehir Belediyesi'nin iştiraki olan Ataşehir Kültür ve Eğitim A.Ş. bünyesinde hizmete açılan ATA Kafelerin diğer şubeleri ise, Barbaros Mahallesi'nde İnovata Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi'nde, İçerenköy Mahallesi'nde İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde ve Atatürk Mahallesi'nde de Atapark ile Amfili Park'ta hizmet veriyor.

Ataşehir'in ilk sosyal tesisi ATA Teras

Ayrıca, Atatürk Mahallesi'nde, Ataşehir'in ilk sosyal tesisi olarak hizmet verecek olan ATA Teras'ın açılışını da yakın zamanda gerçekleştireceklerini söyleyen Adıgüzel, "İlçemizin ilk sosyal tesisi olan restoranımız ATA Teras, lezzetli ve ekonomik menüsüyle komşularımıza hizmet sunacak. Uygun bütçesi ve kaliteli hizmet anlayışıyla vatandaşlarımıza kapılarını açmaya hazırlanan sosyal tesisimizin ismi düzenlediğimiz anket sonucunda 'ATA Teras' olarak belirlendi. Bizler kentimize daha fazla buluşma noktası, daha fazla sosyal alan kazandırmanın gururunu yaşayacağız" diye konuştu.

Başkanlık odası kütüphaneye dönüştürüldü

Belediyenin imkanlarını daha iyi kullanmayı amaçladıklarını belirten Adıgüzel, öğrencilerden gelen daha büyük kütüphane talebini karşılamak için de Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde kendisi için ayrılan Başkanlık Makam Odasının duvarlarının yıkılarak, kültür merkezindeki Rıfat Ilgaz Kitaplığı'nın büyütülüp bir kütüphaneye dönüştürüldüğünü aktardı.

"Kurbağalıdere Yaşam Vadisi" projesinin 2. etabının gerçekleştirildiğini sözlerine ekleyen Adıgüzel; bu projeyle Örnek, Yenisahra ve Barbaros mahalleli vatandaşlara daha güzel bir yaşam standardı sunmayı hedeflediklerini ifade etti.