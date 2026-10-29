Ataşehir’de 29 Ekim yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika
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Ataşehir’de 29 Ekim yürüyüşü düzenlendi

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Ataşehir’de 29 Ekim yürüyüşü düzenlendi
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Ataşehir’de 29 Ekim yürüyüşü düzenlendi
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Cumhuriyetin 103'üncü yıl dönümünde Ataşehir Belediyesi ilçede geleneksel Cumhuriyet Korteji'ni gerçekleştirdi.  Cumhuriyet Meydanı'nda bir konuşma yapan Belediye Başkanvekili Serdar Orhan, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, Milli Mücadele kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

(İSTANBUL) Cumhuriyetin 103'üncü yıl dönümünde Ataşehir Belediyesi ilçede geleneksel Cumhuriyet Korteji'ni gerçekleştirdi. Cumhuriyet Meydanı'nda bir konuşma yapan Belediye Başkanvekili Serdar Orhan, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, Milli Mücadele kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

Cumhuriyetin 103'üncü yıl dönümünde Ataşehir Belediyesi ilçede geleneksel Cumhuriyet Korteji'ni gerçekleştirdi. Vatandaşların Türk bayrakları, üzerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bulunduğu bayraklar ve meşalelerle katıldığı korteje Belediye Başkanvekili Serdar Orhan'ın yanısıra Ataşehir Kaymakamı Eren Arslan, AK Parti Ataşehir İlçe Başkanı Burak Çifçi ve MHP Ataşehir İlçe Başkanı Hakan Arıkaya'nın da katıldı. Yürüyüşe bando takımı eşlik etti.

ATA Teras önünden başlayan yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'nında sonlandı. Belediye Başkanvekili Serdar Orhan meydanda konuşma gerçekleştirdi. Geçtiğimiz günlerde duyurusu yapılan, kutlamalar kapsamında gerçekleştirilecek olan Sinan Akçıl konserinin olumsuz hava nedeniyle iptal edildiğini aktaran Orhan, "Yürüyüşümüzü ne olursa olsun yapacağız dedik. ve yaptık." dedi.

Orhan, "103 yıl boyunca milletçe her türlü zorluğun üstesinden geldik. Bugünden sonra da ülkemizi Cumhuriyet'e yakışır şekilde ileri taşımaya, Ataşehir'imizi gelişmiş şehircilik anlayışıyla yönetmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle bir kez daha Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, Milli Mücadele kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA
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