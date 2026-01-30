Ataşehirli Çocuklar, Yarıyıl Tatilini "Sömestir Çocuk Şenliği" ile Değerlendirdi - Son Dakika
Ataşehirli Çocuklar, Yarıyıl Tatilini "Sömestir Çocuk Şenliği" ile Değerlendirdi

30.01.2026 15:27  Güncelleme: 16:56
Ataşehir Belediyesi, yarıyıl tatiline özel olarak düzenlediği Sömestir Çocuk Şenliği ile çocuklara eğlenceli ve öğretici bir tatil deneyimi sundu. Atölye çalışmaları, tiyatro oyunları ve çevre temalı etkinliklerle dolu program yoğun ilgi gördü.

Ataşehir Belediyesi'nin farklı merkezlerinde hazırlanan etkinlikler kapsamında çocuklar, tatillerini yalnızca dinlenerek değil; yeni beceriler edinerek ve birlikte üretme deneyimi yaşayarak geçirdi. Sanat, oyun ve çevre bilincini bir araya getiren etkinlikler, çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici bir tatil süreci sundu. İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi, Mustafa Saffet Kültür Merkezi ve İnovatif Çevre Eğitim Merkezi başta olmak üzere birçok noktada düzenlenen atölye çalışmaları ve tiyatro gösterileri yoğun ilgi gördü. Origami, eva baskı, beden perküsyonu, heykel yapımı, şapka ve bez çanta tasarımı ile kukla atölyeleri çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerine olanak sağladı. Kültür merkezlerinde gerçekleştirilen yüz boyama ve balon etkinlikleri de programda yer aldı.

Tiyatro dünyasını yakından tanıma fırsatı buldular

Şenlik kapsamında çocuk tiyatroları da minik izleyicilerden yoğun ilgi gördü. "Ediko'nun Sihirli Sandığı" ve "Guluk! Guluk!" adlı oyunlar, eğlenceli hikayeleri ve verdikleri mesajlarla çocuklara keyifli anlar yaşattı. Kulis turlarıyla sahne arkasını da keşfeden çocuklar, tiyatro dünyasını yakından tanıma fırsatı buldu. İnovatif Çevre Eğitim Merkezi'nde düzenlenen çevre dostu atölyelerde ise 7–12 yaş arası çocuklara çevre bilinci ve sürdürülebilir yaşam konularında uygulamalı eğitimler verildi.

31 Ocak'ta düzenlenecek "Yazarlar Çocuklarla Buluşuyor" etkinliğinde ise yazar Dilşad Çelebi, çocuklarla yaratıcı yazarlık ve drama çalışmaları ile tatilin son etkinliğini gerçekleştirecek. Bu özel etkinlikte çocuklar hayal güçlerini kullanarak hikayeler üretirken yazı ve beden diliyle kendilerini ifade etme imkanı bulacak.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
