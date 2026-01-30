Ataşehirli Çocuklar, Yarıyıl Tatilini "Sömestir Çocuk Şenliği" ile Değerlendirdi

(İSTANBUL)- Ataşehir Belediyesi'nin yarıyıl tatiline özel düzenlediği Sömestir Çocuk Şenliği, atölye çalışmaları, tiyatro oyunları ve çevre temalı etkinliklerle çocuklara eğlenceli ve öğretici bir tatil imkanı sundu.

Ataşehir Belediyesi'nin farklı merkezlerinde hazırlanan etkinlikler kapsamında çocuklar, tatillerini yalnızca dinlenerek değil; yeni beceriler edinerek ve birlikte üretme deneyimi yaşayarak geçirdi. Sanat, oyun ve çevre bilincini bir araya getiren etkinlikler, çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici bir tatil süreci sundu. İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi, Mustafa Saffet Kültür Merkezi ve İnovatif Çevre Eğitim Merkezi başta olmak üzere birçok noktada düzenlenen atölye çalışmaları ve tiyatro gösterileri yoğun ilgi gördü. Origami, eva baskı, beden perküsyonu, heykel yapımı, şapka ve bez çanta tasarımı ile kukla atölyeleri çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerine olanak sağladı. Kültür merkezlerinde gerçekleştirilen yüz boyama ve balon etkinlikleri de programda yer aldı.

Tiyatro dünyasını yakından tanıma fırsatı buldular

Şenlik kapsamında çocuk tiyatroları da minik izleyicilerden yoğun ilgi gördü. "Ediko'nun Sihirli Sandığı" ve "Guluk! Guluk!" adlı oyunlar, eğlenceli hikayeleri ve verdikleri mesajlarla çocuklara keyifli anlar yaşattı. Kulis turlarıyla sahne arkasını da keşfeden çocuklar, tiyatro dünyasını yakından tanıma fırsatı buldu. İnovatif Çevre Eğitim Merkezi'nde düzenlenen çevre dostu atölyelerde ise 7–12 yaş arası çocuklara çevre bilinci ve sürdürülebilir yaşam konularında uygulamalı eğitimler verildi.

31 Ocak'ta düzenlenecek "Yazarlar Çocuklarla Buluşuyor" etkinliğinde ise yazar Dilşad Çelebi, çocuklarla yaratıcı yazarlık ve drama çalışmaları ile tatilin son etkinliğini gerçekleştirecek. Bu özel etkinlikte çocuklar hayal güçlerini kullanarak hikayeler üretirken yazı ve beden diliyle kendilerini ifade etme imkanı bulacak.