Cumhuriyet Bayramı\'nda Ataşehir Coşkusu

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( İSTANBUL) - Ataşehir'deki Cumhuriyet Bayramı kutlamaları renkli etkinliklere sahne oldu. Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü kapsamında, Türkiye Motosiklet Platformu üyeleri, Belediye Binası önünde toplanarak, Edirnekapı Şehitliği'ne Cumhuriyet Konvoyu başlattı. Ardından Ataşehir'e dönen motosikletliler, modifiyeli araçların da katıldığı Cumhuriyet Konvoyu ile Ataşehir Belediyesi'nin Cumhuriyet TIR'ının ardından tüm ilçeyi dolaşarak coşkuyu artırdılar.

Türkiye Motosiklet Platformu (TMP), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutlamak ve Cumhuriyet değerlerini yaşatmak amacıyla Cumhuriyet Konvoyu düzenledi. 29 Ekim sabahı saat 09.30'da Ataşehir Belediyesi binası önünde toplanan motosiklet tutkunları, burada buluşarak Edirnekapı Şehitliği'ne doğru yola çıktı.

Adıgüzel: Cumhuriyeti korkmayanlar kurdu

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel de, belediye önünde buluşan motosikletlerin konvoyunu uğurladı. Bu özel günde İstiklal Savaşı gazilerini ve şehitlerini rahmetle anarak konuşmasına başlayan Başkan Onursal Adıgüzel, "Türkiye Cumhuriyeti hiç de kolay kurulmadı. Bu topraklarda Cumhuriyeti korkmayanlar kurdu, ülkemizi korkmayanlar kurtardı. Şimdi de korkmayan vatandaşlarımız Cumhuriyetimize sahip çıkıyorlar. Hepiniz iyi ki varsınız. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacak ve biz de Ataşehir Belediyesi olarak, Cumhuriyetimizi korumak ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bu mirasını daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışacağız. Cumhuriyetimize sahip çıktığınız için, ilçemizdeki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katkı sunduğunuz için bu organizasyonu düzenleyenlere ve katılanlara çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ardından Ataşehir'e dönen motosikletliler, Cumhuriyet coşkusunu ilçede hissettirmek için ikinci bir kortej daha gerçekleştirdi. Ataşehir Belediyesi önünde saat 15.00'te buluşan modifiyeli araçlar ve motorlar, Ataşehir Belediyesi'nin Cumhuriyet TIR'ının ardından tüm Ataşehir'i dolaşarak ilçedeki vatandaşların sevincine ortak oldu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanını paylaşmak ve sürdürmek için düzenlenen konvoy, Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu Ataşehir'in dört bir yanına yayarak renkli görüntülere sahne oldu. Pack of Dogs, Lockman Garaj, Düzgün Garaj, Moto Akira ve Freedom Riders MC moto kulüplerinin ve modifiyeli araç sahiplerinin katılımıyla gerçekleşen konvoy, Türk bayraklarını dalgalandırarak ilçede görsel bir şölen sundu.