Ataşehir'de Mayıs Ayı Kültür Sanat Etkinlikleri

(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi'nin kültür sanat etkinlikleri mayıs ayında da devam ediyor. Bu kapsamda mayıs ayı boyunca "Anadolu Aydınlanması Köy Enstitüleri" fotoğraf sergisi, "İkinci Bakış" resim sergisi, 19 Mayıs Atatürk'ün Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile MSKM Halk Müziği Topluluğu Yıl Sonu konserleri düzenlenecek. Çocuklar için de çeşitli atölyeler gerçekleştirilecek.

Ataşehir Belediyesi'nin hem çocuklar hem de genç ve yetişkinler için hazırladığı kültür sanat etkinlikleri, mayıs ayında da devam ediyor. Bir aylık etkinlik programında konserden sergiye, tiyatrodan çocuk atölyelerine kadar pek çok renkli etkinlik yer alacak.

Mayıs ayının ilk etkinliği; 4 Mayıs Pazar günü, Karabey Aydoğan'ın koleksiyonundan oluşan "Anadolu Aydınlanması Köy Enstitüleri Sergisi"nin açılışıyla başlayacak. Sergi, 18 Mayıs'a kadar İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde ziyaret edilebilecek.

Program kapsamında 10 Mayıs'ta, Ataşehir Belediyesi Mustafa Saffet Kültür Merkezi Halk Müziği Topluluğu'nun "Yıl Sonu" konseri düzenlenecek.

Ataşehir Belediyesi tarafından hazırlanan "Ana Renkler" resim eğitimlerine katılan yetişkin kursiyerlerin, yıl boyunca ürettikleri eserlerden oluşan "İkinci Bakış" isimli sergi ise 16 Mayıs Cuma günü İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.

İlçede 19 Mayıs Atatürk'ün Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 18 Mayıs Pazar günü düzenlenecek Ataşehir Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası ve Yücel Elmas Korosu konseriyle kutlanacak.

Türkiye'nin önemli tarihçilerinden akademisyen ve yazar Prof. Dr. Özlem Kumrular'ın birinci ölüm yılında, dostları ve sevenleri 28 Mayıs'ta düzenlenecek etkinlikte bir araya gelecek.

Aynı zamanda çocuklar için de Kolaj, Eğlenceli Tuvalim, Tuval Boyama, Masal, Okuma, Yazı ve Süper Kahramanlar atölyeleri yapılacak.

"Konuk Yapımlar" bölümünde ise tiyatroseverler için İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi Şener Şen Sahnesi'nde "Falda Carmen Çıktı Müzikali" ve "Lüküs Hayat" isimli oyunlar sahnelenecek.