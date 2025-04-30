Ataşehir'de Mayıs Ayı Kültür Sanat Etkinlikleri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ataşehir'de Mayıs Ayı Kültür Sanat Etkinlikleri

Ataşehir Belediyesi, Mayıs ayında çeşitli kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak. 'Anadolu Aydınlanması Köy Enstitüleri' fotoğraf sergisi, 'İkinci Bakış' resim sergisi, halk müziği konserleri ve çocuk atölyeleri gibi etkinlikler programda yer alıyor.

30.04.2025 14:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi'nin kültür sanat etkinlikleri mayıs ayında da devam ediyor. Bu kapsamda mayıs ayı boyunca "Anadolu Aydınlanması Köy Enstitüleri" fotoğraf sergisi, "İkinci Bakış" resim sergisi, 19 Mayıs Atatürk'ün Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile MSKM Halk Müziği Topluluğu Yıl Sonu konserleri düzenlenecek. Çocuklar için de çeşitli atölyeler gerçekleştirilecek.

Ataşehir Belediyesi'nin hem çocuklar hem de genç ve yetişkinler için hazırladığı kültür sanat etkinlikleri, mayıs ayında da devam ediyor. Bir aylık etkinlik programında konserden sergiye, tiyatrodan çocuk atölyelerine kadar pek çok renkli etkinlik yer alacak.

Mayıs ayının ilk etkinliği; 4 Mayıs Pazar günü, Karabey Aydoğan'ın koleksiyonundan oluşan "Anadolu Aydınlanması Köy Enstitüleri Sergisi"nin açılışıyla başlayacak. Sergi, 18 Mayıs'a kadar İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde ziyaret edilebilecek.

Program kapsamında 10 Mayıs'ta, Ataşehir Belediyesi Mustafa Saffet Kültür Merkezi Halk Müziği Topluluğu'nun "Yıl Sonu" konseri düzenlenecek.

Ataşehir Belediyesi tarafından hazırlanan "Ana Renkler" resim eğitimlerine katılan yetişkin kursiyerlerin, yıl boyunca ürettikleri eserlerden oluşan "İkinci Bakış" isimli sergi ise 16 Mayıs Cuma günü İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.

İlçede 19 Mayıs Atatürk'ün Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 18 Mayıs Pazar günü düzenlenecek Ataşehir Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası ve Yücel Elmas Korosu konseriyle kutlanacak.

Türkiye'nin önemli tarihçilerinden akademisyen ve yazar Prof. Dr. Özlem Kumrular'ın birinci ölüm yılında, dostları ve sevenleri 28 Mayıs'ta düzenlenecek etkinlikte bir araya gelecek.

Aynı zamanda çocuklar için de Kolaj, Eğlenceli Tuvalim, Tuval Boyama, Masal, Okuma, Yazı ve Süper Kahramanlar atölyeleri yapılacak.

"Konuk Yapımlar" bölümünde ise tiyatroseverler için İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi Şener Şen Sahnesi'nde "Falda Carmen Çıktı Müzikali" ve "Lüküs Hayat" isimli oyunlar sahnelenecek.

Kaynak: ANKA

Köy Enstitüleri, Yerel Yönetim, Kültür Sanat, Etkinlikler, Ataşehir, Güncel, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ataşehir'de Mayıs Ayı Kültür Sanat Etkinlikleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Bankası uyardı: Görülmeyen seviyelere düşebilir Dünya Bankası uyardı: Görülmeyen seviyelere düşebilir
Ali Babacan’dan hükümete: Yapamıyorsanız bırakın Ali Babacan'dan hükümete: Yapamıyorsanız bırakın
Depremden sonra İstanbul’da 4 okul binası boşaltıldı Depremden sonra İstanbul'da 4 okul binası boşaltıldı
MSB: Pakistan-Hindistan geriliminin uluslararası toplumu tehdit eden sonuçları olabilir MSB: Pakistan-Hindistan geriliminin uluslararası toplumu tehdit eden sonuçları olabilir
Bakan Kurum’dan Kanal İstanbul iddialarına yanıt: Uzaktan yakından alakası yok Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul iddialarına yanıt: Uzaktan yakından alakası yok
Son hali ortaya çıktı Adnan Oktar’ın inanılmaz çöküşü Son hali ortaya çıktı! Adnan Oktar'ın inanılmaz çöküşü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan güvenlik kameralarının bantlanmasına ilk tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenlik kameralarının bantlanmasına ilk tepki
Kramponu çıkan futbolcunun attığı gol ağızları açık bıraktı Kramponu çıkan futbolcunun attığı gol ağızları açık bıraktı
Kendi yerleştirdiği gizli kamera ele verdi Sapığın cezası belli oldu Kendi yerleştirdiği gizli kamera ele verdi! Sapığın cezası belli oldu
Bakan Tunç’tan “Top artık iktidarda“ diyen DEM Partili isme yanıt Bakan Tunç'tan "Top artık iktidarda" diyen DEM Partili isme yanıt
Erdoğan: Yarısı Bizden kampanyasındaki destek miktarı 875 bin TL oldu Erdoğan: Yarısı Bizden kampanyasındaki destek miktarı 875 bin TL oldu

08:39
Yok artık Ronaldo Takımı elendi, kendisiyle tartıştı
Yok artık Ronaldo! Takımı elendi, kendisiyle tartıştı
06:29
ABD’den İran’a benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız
ABD'den İran'a benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız
03:59
Müjdeyi Erdoğan vermişti Karar Resmi Gazete’de yayımlandı
Müjdeyi Erdoğan vermişti! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
03:56
ABD ve Ukrayna Değerli Madenler Anlaşması’nı imzaladı
ABD ve Ukrayna Değerli Madenler Anlaşması'nı imzaladı
00:10
Kudüs ile Tel Aviv arasındaki yangında 12 bin dönüm alan küle döndü
Kudüs ile Tel Aviv arasındaki yangında 12 bin dönüm alan küle döndü
14:40
Kerem Kınık’ın kızı Zehra Kınık, mahkemede ölen genci suçladı
Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık, mahkemede ölen genci suçladı
14:17
Fenerbahçe’den derbi primi kararı
Fenerbahçe'den derbi primi kararı
14:11
Acun Ilıcalı yapım ekibini tehdit eden yarışmacının ailesini açıkladı
Acun Ilıcalı yapım ekibini tehdit eden yarışmacının ailesini açıkladı
14:10
PKK kendini feshedecek mi Örgütün sözde yöneticisinden açıklama var
PKK kendini feshedecek mi? Örgütün sözde yöneticisinden açıklama var
14:07
Avrupa’yı karanlığa gömen kesintinin faturası hayli ağır oldu
Avrupa'yı karanlığa gömen kesintinin faturası hayli ağır oldu
14:02
İngiliz boksör tarafından öldüresiye dövülen taksici dehşet anlarını anlattı
İngiliz boksör tarafından öldüresiye dövülen taksici dehşet anlarını anlattı
13:47
Sosyal medyada canlı yayınlanan kumara suçüstü
Sosyal medyada canlı yayınlanan kumara suçüstü
13:42
Yumurta fiyatlarında büyük değişiklik
Yumurta fiyatlarında büyük değişiklik
13:26
Khloe Kardashian formda vücudunun sırrını açıkladı
Khloe Kardashian formda vücudunun sırrını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2025 09:28:42. #7.11#
SON DAKİKA: Ataşehir'de Mayıs Ayı Kültür Sanat Etkinlikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.