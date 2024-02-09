Ataşehir\'de Otomobil Dolandırıcılığı Şebekesi Çökertildi

ATAŞEHİR'de satın aldıkları kilometresi yüksek otomobillerin kilometresini düşürüp ilan siteleri üzerinden yeniden satarak dolandırıcılık yapan 25 kişilik şebeke gözaltına alındı. Şebeke üyelerinin 31 aracın kilometresini düşürüp satarak yaklaşık 10 milyonluk vurgun yaptığı belirlendi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, otomobillerin kilometresini düşürerek dolandırıcılık yapıldığı ihbarları üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmada adresleri belirlenen şebeke üyelerinin satın aldıkları otomobillerin kilometrelerini oto-elektrik dükkanlarında düşürüp ekspertiz raporu aldıktan sonra sattığı tespit edildi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon yaptı. 31 otomobilin kilometresini oto-elektrik dükkanlarında düşürüp ilan sitelerinden satarak dolandırıcılık yapan 2'si eksper 25 şüpheli gözaltına alındı. Şebeke üyelerinin 31 aracın kilometresini düşürüp yeniden satarak yaklaşık 10 milyonluk vurgun yaptığı belirlendi.
Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği'ndeki işlemlerin tamamlanmasının ardından 25 şüpheli, İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.
İstanbul'daki Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıl dönümünde düzenlenen anma töreninde Atatürk'ün fotoğrafını yakasına takmayan personel ile buna tepki gösteren diğer personeller hakkında başlatılan soruşturmada karar çıktı. Disipline sevk edilen personeller Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Erdoğan, sosyal belediyecilik anlayışının altını çizerek, tüm toplumsal kesimlere karşı hassas belediyecilik hizmetleri sunacaklarını söyledi.
Yüksek kar getirili ''Fatih Terim Fonu'' vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına hükmedildi.
Gürcistan'ın Rustavi kentindeki bir çarşıda gerçekleşen saldırıda, 36 yaşındaki bir saldırgan 4 kişiyi öldürdü ve 1 kişiyi yaraladı. Saldırgan polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde seyir halindeki bir tırın dorsesinin arka kapısı açıldı ve içerisindeki paletler yola düştü. Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda balıklar toplandı ve yem üretimi yapan firmalara götürüldü.
Melihcan ÇALIŞKAN /İSTANBUL, SULTANAHMET'TE tramvayın yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İnci Taneleri dizisiyle ünlenen Erkal Sonel ile Ankara'da bir pavyona giden Tuğba Ekinci, O Şimdi Asker şarkısını söyleyerek kalça dansı yaptı.
Transfer döneminin sonlarına gelinirken Hatayspor, Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katmak üzere anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılılarda forvet rotasyonunda bulunan Halil, sezon sonuna kadar Hatayspor'a kiralandı.
Son Dakika › Güncel › Ataşehir'de Otomobil Dolandırıcılığı Şebekesi Çökertildi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?