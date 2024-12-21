Ataşehir\'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

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ATAŞEHİR'de yokuştan aşağı inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç önce tek katlı eve ardından park halindeki otomobile çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında İçerenköy Mahallesi, Başıbüyük Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ş.D. 34 EYM 792 plakalı hafif ticari aracıyla yokuş aşağı ilerlediği sırada yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hafif tcari araç önce tek katlı bir eve ardından park halindeki 34 MAS 501 plakalı otomobile çarptı. Kazada hafif ticari araçta bulunan iki kişi ve evde bulunan 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazada tek katlı ev kullanılmaz hale geldi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.