Ataşehir'de 30 Park Toplu Açılışla Hizmete Sunuldu - Son Dakika
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Ataşehir'de 30 Park Toplu Açılışla Hizmete Sunuldu

04.07.2026 10:16  Güncelleme: 11:22
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Ataşehir Belediyesi, 2024-2026 döneminde yenilediği 27 park ve kazandırdığı 3 yeni parkı Esatpaşa Parkı'nda düzenlenen törenle hizmete açtı. Görevden uzaklaştırılan Başkan Onursal Adıgüzel, cezaevinden gönderdiği mesajda parkları Ataşehirlilere emanet etti.

(İSTANBUL)- Ataşehir Belediyesi'nin 2024-2026 döneminde yenilediği 27 park ile ilçeye kazandırdığı 3 yeni park, Esatpaşa Parkı'nda düzenlenen toplu açılış töreniyle hizmete sunuldu. Görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, cezaevinden gönderdiği mesajda, "Aranızda olamasam da yüreğim sizlerle, parklarımızda atmaya devam edecek. Ataşehir'imize birlikte kazandırdığımız bu güzel yaşam alanlarını sizlere emanet ediyorum" dedi.

Ataşehir Belediyesi'nin 2024-2026 döneminde ilçe genelinde hayata geçirdiği park dönüşüm projeleri tamamlandı. Son iki yılda yenilenen 27 park ile Ataşehir'e kazandırılan 3 yeni park için açılış töreni düzenlendi. Törene; Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Celal Yalçın, CHP Ataşehir İlçe Başkanı Atakan Anıl Dizdaroğlu, Elif Duygu Adıgüzel, belediye yöneticileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"ÖZGÜR GÜNLERDE GÖRÜŞMEK ÜZERE"

Program, 2024-2026 döneminde ilçe genelinde hayata geçirilen park yenileme çalışmalarını anlatan tanıtım filminin gösterimiyle başladı. Tanıtım filminin ardından Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş, tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Başkan Onursal Adıgüzel'in cezaevinden vatandaşlara gönderdiği mesajı okudu. Başkan Adıgüzel mesajında, "Tamamladığımız 30 park ile toplam 72 bin 194 metrekarelik yenilenmiş yeşil alanı sizlerin hizmetine açmış olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Çocuklarımızın güvenle oynayacağı, gençlerimizin, büyüklerimizin ve tüm komşularımızın nefes alacağı bu yaşam alanları, Yeşil Ataşehir vizyonunun en güzel örneklerinden biri olacak. Aranızda olamasam da yüreğim sizlerle, parklarımızda atmaya devam edecek. Ataşehir'imize birlikte kazandırdığımız bu güzel yaşam alanlarını sizlere emanet ediyorum. Özgür günlerde görüşmek üzere. Sizleri sevgi ve özlemle selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

"30 PARK ORTAK YAŞAM ALANLARINA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ"

Vatandaşların kullanımına sunulan 30 parkın yalnızca yenilenmiş yeşil alanlardan ibaret olmadığını vurgulayan Başkan Vekili Güneş, "Bu alanlar çocuklarımızın güvenle oynayacağı, gençlerimizin spor yapacağı, büyüklerimizin nefes alacağı ve komşularımızın bir araya geleceği ortak yaşam alanlarıdır. Yeşil Ataşehir vizyonu yalnızca bir çevre politikası değil, çocuklarımızın geleceğine, kentimizin yaşam kalitesine ve ortak geleceğimize yapılan en değerli yatırımdır" diye konuştu.

ESATPAŞA PARKI BAŞTAN SONA YENİLENDİ

2024-2026 döneminde ilçe genelinde 27 parkın tamamen yenilendiğini, 3 yeni parkın Ataşehir'e kazandırıldığını belirten Başkan Vekili Güneş, toplam 72 bin 194 metrekarelik yeşil alanın modern ve güvenli yaşam alanlarına dönüştürüldüğünü söyledi. Kullanım ömrünü tamamlayan parkların baştan sona yenilendiğini ifade eden Başkan Vekili Güneş, çocuk oyun alanlarının güncel güvenlik standartlarına uygun hale getirildiğini, spor alanları, yürüyüş yolları, dinlenme alanları, kent mobilyaları, aydınlatma sistemleri ve peyzaj düzenlemelerinin modern bir anlayışla yeniden tasarlandığını kaydetti.

Esatpaşa Parkı'nın da bu dönüşümün son halkası olduğunu belirten Güneş, 5 bin 240 metrekare büyüklüğündeki parkta yaklaşık 3 bin metrekarelik alanın çimlendirilerek yeşillendirildiğini, çocuk oyun alanları, açık hava spor ekipmanları, yürüyüş yolları, oturma ve piknik alanlarının yenilendiğini, aydınlatma ve sulama sistemlerinin değiştirildiğini, ayrıca 234 metre uzunluğunda koşu parkuru yapıldığını söyledi.

"30 PARK, 72 BİN METREKARELİK YEŞİL ALAN ATAŞEHİRLİLERE KAZANDIRILDI"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan ise "Bugün 30 parkın toplu açılışını gerçekleştiriyoruz. Toplam 72 bin metrekareyi aşkın yeşil alanı Ataşehirlilerin hizmetine sunuyoruz. İstanbul'da yeşil alan üretmenin ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Buna rağmen çocuklarımızın, gençlerimizin ve büyüklerimizin nefes alabileceği alanları çoğaltmak için çalışıyoruz" diye konuştu. Parkların yalnızca dinlenme alanı olmadığını vurgulayan Aslan, "Bizim isteğimiz çocukların kahkahalarının yükseldiği, gençlerin umutlarını büyüttüğü, büyüklerimizin sosyalleştiği ortak yaşam alanları oluşturmaktır. Cumhuriyet, en temel anlamıyla kamu yararı ve kamusal hak demektir. Parklar da hiçbir ayrım gözetmeksizin herkesin eşit ve ücretsiz yararlanması gereken kamusal alanlardır" ifadelerini kullandı. Konuşmasının sonunda birlik ve dayanışma mesajı veren Başkan Vekili Nuri Aslan, "Asla bu ülkeden umudunuzu kesmeyin. Adalet er ya da geç tecelli edecektir. Hep birlikte daha güzel günlerde yeniden buluşacağız" dedi.

Konuşmaların ardından Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan ve protokol üyeleri kurdele keserek yenilenen 30 parkın açılışını gerçekleştirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ataşehir'de 30 Park Toplu Açılışla Hizmete Sunuldu - Son Dakika

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