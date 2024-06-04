Ataşehir'de Yolculara Küfrettiği Belirlenen Taksiciye Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Ataşehir'de Yolculara Küfrettiği Belirlenen Taksiciye Cezai İşlem Uygulandı

Ataşehir\'de Yolculara Küfrettiği Belirlenen Taksiciye Cezai İşlem Uygulandı

Ataşehir'de yolculara küfrettiği tespit edilen bir taksi sürücüsüne 7 bin 819 lira para cezası kesildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinde yapılan paylaşımlar sonucunda harekete geçti ve sürücüyü yakaladı. Trafik kurallarını ihlal eden sürücüye duraklama yasağı, saygısız araç kullanma ve süresi dolmuş çalışma izni gibi maddelerden ceza uygulandı. Ayrıca sürücünün kullandığı araç trafikten men edildi.

04.06.2024 11:51
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Ataşehir'de, yolculara küfrettiği belirlenen taksi sürücüsüne 7 bin 819 lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sosyal medya platformlarında "taksiciden küfür" başlığıyla yapılan paylaşımlar üzerine çalışma başlattı.

Dudullu Caddesi'nde taksisiyle duraklayıp aracından indikten sonra yolcularıyla tartıştığı tespit edilen sürücü K.Y. yakalandı.

Taksi sürücüsü hakkında Karayolları Trafik Kanununun, "duraklamanın yasak olduğu yerlerde duraklamak", "saygısız araç kullanmak", ve "ilgili belediye tarafından tahsis kapsamına alınmış araçlarla çalışma izninin süresi bittiği halde yolcu taşımak" maddelerinden 7 bin 819 lira ceza uygulandı.

Sürücü K.Y'nin kullandığı araç trafikten men edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ataşehir'de Yolculara Küfrettiği Belirlenen Taksiciye Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika

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