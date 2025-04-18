Ataşehir ve Şile Gençlik Orkestralarından Ortak Konser

(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası ile Şile Belediyesi Gençlik Orkestrası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hazırlanan konserlerde birlikte sahne alacak.

Ataşehir Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası ile Şile Belediyesi Gençlik Orkestrası, iki özel konserle müzikseverlerin karşısına çıkıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şile Kültür Merkezi ve Ataşehir İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek özel etkinlikte, iki ilçenin genç yetenekleri aynı sahneyi paylaşacak.

Orkestraların ortak konserleri, 19 Nisan Cumartesi günü (yarın) saat 19.00'da İBB Şile Kültür Merkezi'nde, 20 Nisan Pazar günü ise yine saat 19.00'da Ataşehir İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde müzikseverlerle buluşacak.

Orkestra şefliğini Sinan Deniz Akbay ve Utku Barış Andaç'ın üstlendiği konserlerde, genç müzisyenler klasik müzikten geniş bir repertuvarla sahne alacak.