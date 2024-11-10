Atatürk, 86. Yılında Anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Aydın'ın Germencik ilçesinde törenle anıldı.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Kaymakam Turgay Gülenç, Belediye Başkanı Burak Zencirci Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saat 09.05'te çalan sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.
Anma programı, belediyenin konferans salonunda devam etti. Günün önemine ilişkin konuşmadan sonra öğrenciler tarafından hazırlanan "10 Kasım" konulu gösteriler sunuldu.
Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle tören sona erdi.
Programa Germencik Cumhuriyet Başsavcısı Alper Özdemir, Germencik AK Parti İlçe Başkanı Yılmaz Çınk, Germencik CHP İlçe Başkanı Tayfun Bozdağ da katıldı.
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