Atatürk Bulvarı, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne Dahil Edildi - Son Dakika
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Atatürk Bulvarı, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne Dahil Edildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Bulvarı'nı 'Modern Bir Cumhuriyet Başkentinin Planlanması ve İnşası' adıyla UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil etti. Başkan Mansur Yavaş, bu adımı önemli bir gelişme olarak değerlendirdi.

30.04.2025 18:44  Güncelleme: 18:45
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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı UNESCO Birimi'nin çalışmaları kapsamında Atatürk Bulvarı, "Modern Bir Cumhuriyet Başkentinin Planlanması ve İnşası" miras alanı adıyla UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edildi. Başkan Mansur Yavaş, "Ankara'nın tarihi ve kültürel mirası için önemli bir adım daha attık" dedi.

ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan UNESCO Birimi'nin 2021 yılında Başkent'in kültürel ve tarihi bellediğinde yer alan Atatürk Bulvarı'nın korunması ve bu konuda toplumsal bilincin oluşturulması amacıyla başlattığı çalışmalar sonucunda bulvar, "Modern Bir Cumhuriyet Başkentinin Planlanması ve İnşası" miras alanı adıyla UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edildi.

ABB Başkanı Yavaş, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamasında, "Ankara'nın tarihi ve kültürel mirası için önemli bir adım daha attık. 'Ankara Modern Bir Cumhuriyetin Planlaması ve İnşası' başlığıyla Atatürk Bulvarı Unesco Dünya Mirası Geçici Listesine eklendi. Başkentimizin Unesco Başkentler ağında yer almasında emeği geçen tüm kurumlara, uzmanlara ve akademisyenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan alan ile ilgili detaylı bilgiye, 'https://whc.unesco.org/en/tentativelists/6823/' adresinden ulaşılabilecek.

ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi UNESCO Birimi; Ankara'nın dünya mirası açısından değerli kültürel ve doğal mirasının değerlendirilmesi, bu statüye uygun miras alanlarının ele alınıp gündeme getirilmesi için uygun bir yol haritası geliştirilmesi, işbirliği ve eş güdüm çalışmalarının yürütülmesi ile kamuoyu oluşturulması amacıyla UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öcal Oğuz'un katkılarıyla ve konunun uzmanları ile çalışmalarını sürdürüyor.

"Ankara'nın UNESCO Dünya Mirası, 9. Seyircisi Olmayan Bulvar ve 10. Zaman Kayması" isimli kısa filmlerle de Atatürk Bulvarı'na dikkat çekiliyor.

UNESCO Birimi'nin Atatürk Bulvarı'nın "Modern Bir Cumhuriyet Başkentinin Planlanması ve İnşası" miras adıyla aday olması için yürüttüğü çalışmalar kapsamında 2023 yılında "Ankara'nın Dünya Mirası ve UNESCO Dünya Miras Alanları" kitabı çıktı.

Kitaba, 'https://s.ankara.bel.tr/files/2023/10/31/c384ff083f16874264180e1b6868f715.pdf' adresinden erişilebiliyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Atatürk Bulvarı, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne Dahil Edildi - Son Dakika

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