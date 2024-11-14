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Atatürk Etiketine Tekme!

Atatürk Etiketine Tekme!

Antalya'da, yabancı uyruklu A.A., Atatürk etiketine saldırdı. Tutuklandı.

14.11.2024 17:49
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ANTALYA'da lastik tamircisi Mehmet Can Sevinç'in (20) dükkanına müşteri gibi gelip, kapıda asılı, üzerinde Mustafa Kemal Atatürk görselinin bulunduğu etiketi yere attıktan sonra su dökerek ayağıyla defalarca basan yabancı uyruklu A.A., yakalanıp tutuklandı.

Olay, 12 Kasım'da Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde meydana geldi. Lastik tamircisi Mehmet Can Sevinç'in dükkanına müşteri olarak gelen kişi, araç etiketlerini inceledi. Kapıda asılı, Mustafa Kemal Atatürk görselinin basılı olduğu etiketi gören müşteri, onu alıp iddiaya göre alaycı tavırla Sevinç'e gösterip, neden kapıda asılı olduğunu sordu. Ardından etiketi yere atan bu kişi, önce ağzındaki suyu döktü, ardından ayağıyla üzerine defalarca bastı. Bu sırada ne olduğunu anlamaya çalışan Sevinç, tezgahın üzerinden atlayarak müdahalede bulundu. İş yerinde başlayan arbede sokağa taşınca çevredekilerin müdahalesiyle Mehmet Can Sevinç, uzaklaştırıldı. İsmi öğrenilemeyen kişi koşarak uzaklaştı.

OLAY ANINI ANLATTI

Olay anını anlatan Mehmet Can Sevinç, "Dükkana yabancı uyruklu müşterimiz geldi. Önce ürünleri inceledi, sonra etrafa baktım. Bizden su istedi. Daha sonra sattığımız etiketlere bakarak, Atatürk etiketine müdahalede bulundu. Ne yaptığını sorduğumda etiketi yere attı, ağzındaki suyu yere döktü. Alaycı tavırlarla yaklaştı. Atatürk etiketini de ayağıyla ezdi. O an çok öfkelendim, dayanamadım ve masanın üzerinden atlayarak müdahale ettim. O an hiçbir şey düşünmedim ve müdahalede bulundum. Sonra kaçmaya başladı, yeniden yakaladım. Ardından bizi çevredekiler ayırdı" dedi.

Atatürk görseli üzerine basan kişinin yabancı uyruklu A.A. olduğunu belirleyen emniyet güçleri, şüpheliyi aynı gün yakalayıp gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A., tutuklandı.

Kaynak: DHA

Politika, 3-sayfa, Antalya, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

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