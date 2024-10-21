Atatürk Evi İçin Restorasyon Mücadelesi - Son Dakika
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Atatürk Evi İçin Restorasyon Mücadelesi

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, 2019'dan bu yana Atatürk Evi'nin restorasyonu için mücadele ettiklerini, yapının giderek kötüleştiğini belirtti. Kamu kurumlarından destek bekleyen Başkan, kültürel değerlere sahip çıkmanın önemini vurguladı.

21.10.2024 15:18
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(İZMİR) - Mustafa Kemal Atatürk'ün 1937 yılında Efes Selçuk'un Çamlık Mahallesi'nde konakladığı yapı için 2019 yılından bu yana mücadele eden Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, bir an önce restorasyon gerektiğine vurgu yaparak; "Atatürk Evi'nin kim tarafından yapıldığı hiç önemli değil. Belediye, valilik, Kültür Bakanlığı ya da başka bir kamu kurumu… Önemli olan bu kültürel değerlere sahip çıkmak" dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1937 yılında Kuşadası'nda yapılacak Ege manevralarına katılmak için trenle geldiği Efes Selçuk'ta kaldığı yapının durumu her geçen gün kötüye gidiyor. 2019 yılında belediye başkanı seçildiğinden bu yana yapının restore edilmesi için mücadele eden Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne yazdığı yazıda yapının restore edilmesi için belediyeye tahsisini istedi.

2019'dan beri talepte bulunuyoruz

Başkan Ceritoğlu Sengel, "2019 yılında Efes Selçuk Belediye Başkanı olduğumda Çamlık Atatürk Evi için müracaat etmiştik. Atatürk Evi 2019 yılından bu zamana kadar inanılmaz derecede yıprandı.

Valilikten "Çamlık Atatürk Evi'ni bize devredin. Biz restorasyonunu gerçekleştirelim" diye bir talepte bulunmuştuk. Çünkü kendi belediye bünyemizde restoratör mimarlarımız da var demiştik. Ancak o dönem içerisinde YİKOB tarafından yapılacağı ifade edilmişti" dedi.

"Bütçeden her yıl restorasyon için pay ayırıyoruz"

Aradan geçen zaman içerisinde yeniden talepte bulunmalarına rağmen bu talebin de kabul edilmediğini belirten Başkan Ceritoğlu Sengel; "2022 yılında tekrar bir talepte bulunduk. Buranın bir an önce Valilik Makamı tarafından YİKOB payıyla ya da Efes Selçuk Belediyesi'ne devredilerek Efes Selçuk Belediyesi'nin bulacağı mevcut olabilecek olan sistemle yapılabileceğini söylemiştik. O zamandan bu zamana kadar hala daha taş taş üstüne konulmadı. Biz ısrarla her yıl belediye bütçemize restorasyonun yapılabilmesi adına pay ayırıyoruz. 2019 yılında gönderdiğimiz yazının ardından baktık aradan yıllar geçti olmuyor tekrar gönderdik; yine biz yaparız dendi. Hala yapacaklar bekliyoruz" diye konuştu.

"Herkesin desteğini bekliyoruz"

Başkan Ceritoğlu Sengel, "Her şeyden önce bu tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkmak hepimizin görevi olarak biliyoruz. Atatürk Evi'nin kim tarafından yapıldığı hiç önemli değil. Belediye, valilik, Kültür Bakanlığı ya da başka bir kamu kurumu… Önemli olan bu kültürel değerlere sahip çıkmak. Milletvekilimiz Sevda Erdan Kılıç da konuyu meclis gündemine taşıdı. Herkesin desteğini bekliyoruz" dedi.

Atatürk Evi'nin tarihi

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kuşadası'nda yapılacak askeri manevraya katılmak üzere 1937 yılında Efes Selçuk'a trenle gelmiş, buradan kara yoluyla Çamlık'a (o zamanki adaıyla Aziziye köyü) geçerek bahse konu olan yapıda ikamet etmişti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk evi olarak adlandırılan yapıda ikamet ettiği sırada evin civarındaki çam ağaçlarına hayran kalmış, bu sebeple Aziziye olan köyün adını Çamlık olarak değiştirilmesini önermişti.

Kaynak: ANKA

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