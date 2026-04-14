Atatürk Havalimanı'ndaki Hastanede Tavan Çökmesi: İki Bebek Hayatını Kaybetti, Savcılık Dosyayı Kapattı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Atatürk Havalimanı arazisinde açılan ve Rönesans Holding'in inşa ettiği Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin yenidoğan yoğun bakım ünitesinde, 4 Ağustos 2024'te sıcak su borusu patladı ve tavan çöktü. Olayda, erken doğum nedeniyle tedavi gören iki bebek hayatını kaybetti: üç günlük Şentürk bebek ve 24 günlük Uras Ege Çetin bebek.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada, bilirkişi raporu Rönesans Holding ve hastane yönetimini açıkça kusurlu buldu. Raporda, tesisatın hatalı yapıldığı ve gerekli kontrollerin yapılmadığı belirtildi. Ancak savcılık, Adli Tıp'ın bebek ölümleri ile olay arasında 'illiyet bağı bulunmadığı' yönündeki raporuna dayanarak, 27 Ocak 2026'da dosyayı 'kovuşturmaya yer olmadığı' gerekçesiyle kapattı.

Mağdur ailelerin avukatları, savcılığın kararına itiraz ederek, etkili soruşturma yapılmadığını ve devletin pozitif yükümlülüklerinin ihlal edildiğini öne sürdü. Olay, gazeteci Tolga Şardan'ın köşesinde gündeme gelmesinden sonra hızlanan ancak takipsizlikle sonuçlanan bir süreç yaşadı.