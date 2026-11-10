Atatürk için İzmir'de Saygun Sanat Merkezi'nde 88'inci yıl anma töreni düzenlendi - Son Dakika
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Atatürk için İzmir'de Saygun Sanat Merkezi'nde 88'inci yıl anma töreni düzenlendi

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Atatürk için İzmir\'de Saygun Sanat Merkezi\'nde 88\'inci yıl anma töreni düzenlendi
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Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki törende Atatürk, ebediyete irtihalinin 88'inci yılında anıldı. İzmir Valisi Süleyman Elban, törende Atatürk'ün çağının ilerisinde bir vizyonu olduğunu belirterek onun yüreğimizde yaşadığını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 88'inci yılında, İzmir'deki program kapsamında Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde anma töreni düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törene, İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı.

İzmir Valisi Süleyman Elban, törende yaptığı konuşmada, "Ebediyete uğurlayalı 88 yıl geçmiş olmasına rağmen, dünyada hiçbir lider bu kadar sevgiyle, hayranlıkla ve muhabbetle anılmamıştır. Çünkü konuştuğumuz kişi Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Onu dünyada bilinen liderlerden ayıran çok farklı özellikler var" dedi.

'YÜREĞİMİZDE YAŞIYOR'

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çok yönlü bir lider olduğunu, hem askeri hem sivil yönetici tarafının bulunduğunu söyleyen Vali Elban, sanata, edebiyata, spora, dünyada yeni olan her şeye düşkün olduğunu, bugün bile kıyafetlerinden yemek zevkine kadar gıpta edildiğini aktardı. Vali Elban, "O gün için çağının birkaç yüzyıl ilerisinde vizyonu, anlayışı, öngörüsü olan bir lider. O gün için çocuğa değer veren bir lider. Bugün hala onun çevre anlayışına gelemediğimizi düşünüyoruz. Yalova'daki yazlık köşkündeki ağacın köşke zarar verdiği söylendiğinde, ağacı kesmek yerine köşkü taşımış. Bu çevre bilincinde olan bir lider. Kadın konusunda bugünün anlayışının çok ötesinde bir lider. O dönem için 'muasır medeniyetler seviyesi' diye tarif edilen ve o medeniyeti temsil eden ülkelerde bile kadınların seçme seçilme hakkı yokken, kadınlara seçme seçilme hakkını getirmeyi düşünecek kadar çağının birkaç yüzyıl ilerisinde vizyonu olan, kız çocuklarını çok süratli bir şekilde okullaştıran bir lider. Farklı bir liderden, vizyondan, anlayıştan bahsediyoruz. Bunu anlatırken de büyük bir hayranlık, gurur duyuyoruz. 88 yıl önce ebediyete gönderdik ama yüreğimizde hep yaşıyor. Onun gösterdiği hedeflere ulaşmak için hep bir gayret içerisindeyiz. Yorulmadan, yılmadan çalışıyoruz ve kurduğu Cumhuriyet'e ve kazanımlarına sımsıkı sarılıyoruz" diye konuştu.

Törende öğrenciler de 'Atatürk Aramızda Oratoryosu'nu icra etti.

Seza Nur ALPDÜNDAR/İZMİR,

Kaynak: DHA
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