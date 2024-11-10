Akdeniz Doğa ve Su Sporları Spor Kulübü (Akdeniz SUP) üyeleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılı dolayısıyla kumsalda sörf tahtalarıyla ay yıldız figürü oluşturup Türk bayrağı açtı.
Akdeniz SUP üyesi 50 kişi, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Fenerbahçe Meydanı sahilinde bir araya geldi.
Kumsala sörf tahtalarını dizip çevresinde toplanan katılımcılar, ay yıldız figürü oluşturup Türk bayrağı açtı.
Grup, Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulundu.
Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar da saygı duruşuna eşlik etti.
Sporcuların anma gösterisi dron ile görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Atatürk İçin Sörfle Anma - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?