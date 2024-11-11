Atatürk, İzmir'de 86. Yılında Senfonik Melodram ile Anıldı - Son Dakika
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Atatürk, İzmir'de 86. Yılında Senfonik Melodram ile Anıldı

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İzmir'de Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86. yılında düzenlenen 'Sensin Atatürk' adlı senfonik melodram ile anıldı. Etkinlikte İzBB Orkestrası ve korolar sahne aldı, performans büyük beğeni topladı.

11.11.2024 12:38  Güncelleme: 13:11
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(İZMİR)- İzmir'de Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 86'ncı yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinliklerle anıldı. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde orkestra şefi ve besteci Tolga Taviş'in librettosunu yazdığı ve bestelediği "Sensin Atatürk" adlı senfonik melodram İzmirlilerle buluştu. Büyük beğeni toplayan eser uzun süre ayakta alkışlandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86'ncı yılında Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) orkestra şefi ve besteci Tolga Taviş'in librettosunu yazdığı ve bestelediği "Sensin Atatürk" adlı senfonik melodram sahnelendi.

Tüm salonun dolu olduğu etkinlikte; İzBB Ahmed Adnan Saygun Senfoni Orkestrası, İzBB Çoksesli Çocuk Korosu ve İzBB Çoksesli Korosu sahneye çıktı. Senfonik olduğu kadar tiyatral de olan projeyi Murat Göksu sahneledi. Murat Göksu anlatıcı olarak hem koroya hem de seyircilere Atatürk'ün insani erdemlerini anlattı. 100'ü aşkın koristle performans sergileyen koroların şefliğini ise Türker Barmanbek üstlendi. Prodüksiyon hem bir ders hem de bir masal olarak hafızalara kazındı. Büyük beğeni alan senfonik melodram ayakta alkışlanırken, İzmirliler geceyi "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları ve alkışlarla sonlandırdı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Atatürk, İzmir'de 86. Yılında Senfonik Melodram ile Anıldı - Son Dakika

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