Atatürk\'ü Anma Günü Mesajı

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Antalya Valisi Hulusi Şahin, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Şahin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 86. yılında saygı, minnet ve özlemle andığını belirtti.

Atatürk'ün bir lider olmanın ötesinde Türk milletinin kaderini değiştiren, bağımsızlık ve özgürlük mücadelesiyle inşa ettiği Türkiye Cumhuriyetiyle tüm dünyaya örnek olan bir kahraman olduğunu kaydeden Şahin, şunları kaydetti:

"O Türk milletinin ateşle imtihan edildiği günlerde İstiklal Harbi meşalesini yakarak aziz milletimizi tekrar tarih sahnesine çıkarmış ve milletimize paha biçilmez bir eser bırakmıştır. Atatürk'ün 'En güzel eserim' dediği Türkiye Cumhuriyeti'ni, kuruluş ilkelerinden sapmadan Atatürk'ün yolumuzu aydınlatan ilke ve inkılaplarıyla daha çağdaş, daha modern ve daha güçlü bir Türkiye vizyonuyla daha ileriye taşımak en büyük hedefimizdir. Bilimde, sanatta, teknolojide ve hayatın her alanında üreten, paylaşan ve yılmadan çalışan Türk gençliği ile beraber daima Atatürk'ün izinde yürüyeceğiz."

Antalya, çalışarak geleceğe yürüyen bir şehir olarak, Türkiye'nin yarınlarına umutla baktığını aktaran Şahin, "Antalyamızın büyüyen ekonomisi, turizmden tarıma uzanan zenginlikleri ve uluslararası alanda güçlü konumu ülkemizin hedeflerine katkıda bulunma azmimizi pekiştirmektedir. Birlik içinde çalışarak Antalya'mızı ve ülkemizi Atatürk'ün idealleri doğrultusunda daha ileriye taşımak için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.