Atatürk'ü Anma Günü Mesajı

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Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 86'ncı yılında minnet, saygı ve şükranla yad ettiklerini dile getrdi.

Şahin, mesajında şunları kaydetti:

"Hür ve bağımsız yaşamayı yaşam felsefesi olarak benimseyen, tarihi zaferlerle dolu olan milletimizin gönlünde ilelebet yaşayacak olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, zaferle sonuçlanan Kurtuluş Savaşı neticesinde emperyalist güçleri Anadolu topraklarından kökten silmiştir. Bizler, düşmanlardan arındırılmış hür ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkmanın azmi ve gayreti içerisindeyiz. 10 Kasım, bu gayretin mühim bir adımıdır. 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyet ilelebet payidar kalacaktır.' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma, fikirlerini ve eserlerini daha iyi anlama vesilesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101. yılında, darbe ve işgal girişimlerine, terör saldırılarına, harici ve dahili her türlü tehditlere karşı milletçe kenetlenerek yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz."