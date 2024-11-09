Atatürk\'ü Anma Günü\'nde Ücretsiz Müze

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Milli Savunma Bakanlığı, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla İstanbul Hava Müzesi'nin ücretsiz ziyaret edilebileceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ncı yılı dolayısıyla İstanbul Hava Müzesi'nde Atatürk fotoğrafları sergisinin ziyarete açıldığı ve müze girişlerinin 10 Kasım'da tüm ziyaretçiler için ücretsiz olduğu belirtildi.