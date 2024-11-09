Atatürk'ü Anma Mesajları - Son Dakika
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Atatürk'ü Anma Mesajları

Trakya Üniversitesi, 10 Kasım'da Atatürk'ü rahmetle anarak onun değerlere bağlı kalmayı vurguladı.

09.11.2024 18:48
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Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Hatipler, mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, minnet ve özlemle andığını belirtti.

Atatürk'ün milletin bağımsızlık mücadelesinde sergilediği kararlılığı, geleceğe yönelik vizyonuyla birleştirerek Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduğunu ifade eden Hatipler, şunları kaydetti:

"Bugün onun açtığı yolda yürürken, bıraktığı değerlere sıkı sıkıya bağlı kalmak ve ülkemizi bilim, sanat ve teknolojiyle yükseltmek hepimizin en önemli görevidir. Atatürk'ün Türk milletine gösterdiği muasır medeniyet seviyesine ulaşma hedefi Trakya Üniversitesinin de temel misyonudur. Bilimin ve eğitimin gücüne olan inancımız doğrultusunda, gençleri nitelikli, sorgulayan ve üreten bireyler olarak yetiştirmeyi en değerli vazife olarak görüyoruz."

Saadet Partisi İl Başkanı Tekin

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin de mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milletin bağımsızlık konusundaki vazgeçilmez kararlılığını arkasına alarak Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduğunu belirtti.

Atatürk'ün öncülük ettiği Milli Mücadele ile milletin esarete asla boyun eğmeyeceğini bütün dünyaya gösterdiğini aktaran Tekin, "İnanıyoruz ki bugün dünyaya hakim olan açlık, sefalet, kan ve gözyaşına son verecek iradeyi yine milletimiz ortaya koyacaktır. Bundan bir asır evvel şartların bütün olumsuzluğuna rağmen milletimiz adeta küllerinden yeniden doğmuştur. Aziz milletimiz bugün de insanlık için bunu başarabilecek azim ve kararlılığa sahiptir." ifadelerini kullandı.

EDGED Başkanı Güner

Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği (EDGED) Başkanı Veysel Güner de Cumhuriyet'in kurucusu, Milli Mücadelenin öncüsü ve mimarı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü minnet ve özlemle andığını belirtti.

Her 10 Kasım'da Türk milletinin ruhunu derin bir üzüntünün kapladığını ifade eden Güner, şunları kaydetti:

"Fikirlerini, dehasını, ilkelerini, tüm canlılara verdiği değeri, yeri geldiğinde sert ve kararlı bir komutan, yeri geldiğinde salıncakta sallanan neşeli bir adam oluşunu sevdiğimiz, eşsiz liderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü Türk milleti olarak rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Ulu Önder, vatanseverliği ve çağdaşlık idealleriyle sadece Türkiye için değil, tüm dünya için ilham kaynağı olmayı başarmış büyük bir liderdir. Onun liderliğinde başlatılan Kurtuluş Savaşı ve kurulan Türkiye Cumhuriyeti, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesidir.

Tüm olumsuzluklar ve imkansızlıklar içerisinde, azim ve kararlılıkla kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ni bugün bizler Atamızın işaret ettiği seviyelere taşımak zorundayız. Dökülen kanların, çekilen çilelerin hakkını vermek hepimizin boynunun borcudur. Dolayısıyla 10 Kasımları, anma ve anlama günü olarak yaşamalıyız."

Kaynak: AA

Trakya Üniversitesi, Politika, 10 Kasım, Eğitim, Güncel, edirne, Son Dakika

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