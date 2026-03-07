Atatürk'ün Antalya Ziyareti 96. Yıldönümü Kutlandı

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 96'ncı yılını, Kıraç konseriyle kutladı. Konser öncesi sahnede Muhittin Böcek'in mesajı okundu. Böcek mesajında, "Her zorluk geçicidir. Hakikat er ya da geç tecelli eder, hakikat yerini bulur. Ben Torosların ağaçları gibi dimdik duruyorum. Vicdanım rahat, başım dik, gönlüm sizinle. Yakında yine birlikte olacağız" dedi.

6 Mart 1930 tarihinde Antalya'yı ziyaret eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şehre gelişinin 96'ncı yılı, Kıraç konseriyle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen kutlamalara Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, milletvekilleri, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Konser öncesi Antalyalı vatandaşlara bir mektupla seslenen Muhittin Böcek, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Biliyorum ki Antalya ayakta. Biliyorum ki hemşehrilerim Atatürk'ün izinde yürümeye devam ediyor. Biliyorum ki Cumhuriyet değerlerimiz bu şehirde dimdik yaşıyor. Biliyorum yine bu akşam Cumhuriyet Meydanı'nda değerli sanatçımız Kıraç'ın sesiyle coşacak, Ata'mıza olan sevginizi haykıracaksınız ve ben buradan kalbimdeki o meydanda sizinle birlikte olacağım. Büyük Atatürk bize aydınlık bir gelecek vadetti. Modern Türkiye'nin temellerini attı. ve biz O'nun emanetini yılmadan, yorulmadan koruyacak, yaşatacak ve geleceğe taşıyacağız. Her zorluk geçicidir. Hakikat er ya da geç tecelli eder, hakikat yerini bulur. Ben Torosların ağaçları gibi dimdik duruyorum. Vicdanım rahat, başım dik, gönlüm sizinle. Yakında yine birlikte olacağız. Yine aynı meydanda hep birlikte buluşacağız. Yine Antalya için, Cumhuriyet için, gelecek için hep birlikte çalışacağız."

"8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum"

Daha sonra sahneye çıkan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Türk bayrağı ile alanı dolduran vatandaşları selamladı. Atatürk'ün yalnızca bir ülkeyi kurtaran komutan değil; bir milletin kaderini değiştiren büyük bir vizyonun sahibi olduğunu söyleyen Özdemir, "Atatürk Cumhuriyeti kurdu. Bilimi yol gösterdi. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verdi. Gençlere 'en büyük eserim' dediği Cumhuriyeti emanet etti. Bu vesileyle; Atamızı rahmet, minnet ve özlemle anıyor, aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Yine, Kurtuluş Savaşı'nda cepheye omuzlarında mermiyi taşıyan, tarlada çalışan, okulda öğreten, bilimde üreten; hayatı büyüten, cumhuriyeti omuzlarında yükselten tüm cesur, fedakar ve emekçi kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü de kutluyorum" diye konuştu.

"Yıllarını Antalya'ya hizmete adayan Muhittin Başkanımız belki bugün aramızda değil ama bu şehrin her sokağında emeği, her köşesinde bir dost eli var" diyen Özdemir, "Biz bu meydandan, Antalya'nın kalbinden kendisine gönülden sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Görüyorum ki bugün bu meydanda Cumhuriyet var. Bu meydanda Atatürk var. Birlik var, dayanışma var. Torosların gücünü, Akdeniz'in özgürlüğünü yüreğinde taşıyan Cumhuriyet sevdalısı, Atatürk aşığı Antalyalılar var. Ne mutlu bu meydanda birlik olanlara, Ne mutlu Atamızın izinden yürüyenlere" dedi."

Başkan Vekili Özdemir'in konuşmasının ardından sahneye çıkan Kıraç, sevilen şarkılarını seslendirdi. Başkan Vekili Özdemir, Kıraç'a bu anlamlı güne olan katkısı için teşekkür etti. Başkan Vekili Özdemir, Kıraç'a Antalyalılar adına üzerinde ay yıldız olan bir plaket takdim etti.