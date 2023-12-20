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Atatürk'ün, Edirne'ye gelişinin 93. yıl dönümü kutlanıyor - Son Dakika
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Atatürk'ün, Edirne'ye gelişinin 93. yıl dönümü kutlanıyor

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Edirne'ye gelişinin 93. yıl dönümü nedeniyle yayımladı.

Atatürk\'ün, Edirne\'ye gelişinin 93. yıl dönümü kutlanıyor
20.12.2023 - 16:46,
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AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Edirne'ye gelişinin 93. yıl dönümü nedeniyle yayımladı.

İba mesajında, cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Edirne'yi ziyaret etmesinin her zaman için ayrı bir gurur ve mutluluk kaynağı olduğunu belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, kente her gelişinde Edirneliler tarafından büyük bir coşku ve sevgi ile karşılandığını vurgulayan İba, yapmaları gereken şeyin, Türk milleti olarak Atatürk'ün düşüncelerini tüm yönleriyle yaşamak ve gelecek kuşaklara aktarmak olduğunu bildirdi.

İba, mesajında şunları kaydetti:

"Her zaman milletinin yanında olan, inkılapların prensiplerini, felsefesini ve yeni Türk devletinin ilkelerini anlatan ve Türk milletinin yüksek vasıflarına güvenen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, yüreğimizdeki yeri hiçbir zaman değişmeyecektir. Bu duygu ve düşüncelerle Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere kahraman silah arkadaşlarını ve bu toprakları bize vatan yapan aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi ise şükran ve minnetle anıyoruz. Ata'mızın Edirne'ye gelişinin 93. yılı kutlu olsun."

"Sefa geldin Ulu Gazi"

CHP Edirne Merkez İlçe Başkanı Yücel Balkanlı, Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 93.Yıldönümü nedeniyle mesaj yayınladı.

Balkanlı mesajında Atatürk'ün Edirne ziyaretinin, ulusun birliğine, bölünmez bütünlüğüne ve cumhuriyete katkı sağladığını belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, sadece askeri zaferlerle değil, aynı zamanda toplumu bir araya getiren, birleştiren önemli sosyal ve kültürel etkinlikleriyle de bilindiğini vurgulayan Balkanlı, Bu etkinliklerinden biri de 21 Aralık 1930 tarihinde Edirne'ye gerçekleştirdiği ziyaret olduğunu bildirdi.

Atatürk'ün Edirne'yi ziyareti, sadece bir şehir gezisi değil, aynı zamanda Anadolu'nun dört bir yanından gelen farklı kültürleri bir araya getirme amacını da taşıdığını aktaran Balkanlı, mesajında şunları kaydetti:

"Atatürk'ün bu şehri ziyareti, Anadolu'nun tüm renklerini bir araya getirerek, Türk milletinin birliğini vurgulamak istemesinin bir ifadesiydi. Bu ziyaret, sadece bir şehir ziyareti değil, aynı zamanda farklılıkları kucaklayan bir ulusal kimlik oluşturma çabasıydı. Aynı zamanda o dönemde yapılan sosyal ve ekonomik reformların etkilerini yerinde görmek, halkın yaşam koşullarını değerlendirmek ve halkla doğrudan iletişim kurmak için bir fırsattı. Bu ziyaret, hükümetin politikalarını halka anlatma ve halkın düşüncelerini dinleme amacını taşıyordu. Bugün, Atatürk'ün Edirne ziyareti, Türkiye'nin tarihinde bir dönemeç olarak bilinmektedir. Bu ziyaret, ülkenin birliğini ve beraberliğini güçlendiren, farklılıkları kucaklayan bir liderin etkileyici bir adımı olarak anılmaktadır. Gerçekleşen bu ziyaret, hala Türk milletinin birlik, beraberlik ve Cumhuriyet'e bağlılık duygularını canlı tutan, geçmişle gelecek arasında köprü kuran önemli bir anı olarak hatırlanmaktadır. Sefa geldin Ulu Gazi."

Kaynak: AA
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