Atatürk\'ün Edirne\'ye Gelişi 94. Yıldönümü Kutlandı

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TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 94'üncü yıl dönümü, kentte düzenlenen törenle, yağmur altında kutlandı.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Cumhurbaşkanı' ünvanıyla Edirne'ye gelişinin 94'üncü yıldönümü, etkinliklerle kutlandı. Sağanak nedeniyle önceden planlanan kortej yürüyüşü iptal edildi. Atatürk Anıtı'ndaki çelenk sunma töreni ise hafif yağmur altında gerçekleştirildi. Törene Edirne Valisi Yunus Sezer, Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Bülent Barış Sarp, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ile kurum müdürleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Edirne Belediye bandosu eşliğinde, Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitler anısına saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Anıttaki törenin ardından Atatürk'ün ziyaretinde konakladığı tarihi Edirne Belediye binasındaki oda, protokol üyeleri tarafından ziyaret edilip, yatağına karanfil bırakıldı. Etkinlikler, Edirne Halk Eğitim Merkezi'nin Mimar Kemaleddin Çok Amaçlı Kültür ve Tiyatro Salonu'nda Edirne Lisesi Müdürlüğü tarafından hazırlanan Atatürk'ün Edirne'ye Gelişi konulu kutlama programıyla son buldu.

Haber -Kamera: Umut IŞIK - Batuhan SEVER/ EDİRNE,