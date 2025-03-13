Atatürk'ün Harp Okulu'na Girişi Kutlandı

(ANKARA) - Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Harp Okulu'na girişinin 126'ncı yıl dönümü dolayısıyla Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu'nda tören düzenlendi. Törende konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Etrafımızın adeta ateşten bir çember haline dönüştüğü bu süreçte, artan küresel ve bölgesel risklere karşı çok yönlü ve etkin bir güvenlik politikası takip etmemiz hayati önemdedir. Bu doğrultuda Bakanlık olarak devletimizin bekası, ülkemizin ve asil milletimizin güvenliği için çalışmalarımızı tüm hızıyla, yüksek bir azim ve kararlılıkla sürdürmekteyiz" dedi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Harp Okulu'na girişinin 126'ncı yıl dönümü Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu'nda törenle kutlandı. "En büyük Harbiyeli" Atatürk'ün o zamanki adı Mekteb-i Harbiye-i Şahane olan Harp Okulu'na giriş tarihi olan 13 Mart 1899 dolayısıyla düzenlenen törene, Milli Savunma Bakanı Güler'in yanı sıra; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Bakan Yardımcısı Musa Heybet, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Erhan Afyoncu ve Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu katıldı.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kara Harp Okulu Komutanı Tuğgeneral Levent Sabahattin Güldağı'nın konuşmasından sonra her yıl 13 Mart'ta yapılan Öğrenci Alay Komutanlığı geleneksel yoklaması da gerçekleştirildi. Yoklamada numaraları okunan öğrenciler, teker teker ayağa kalkarak, "Burada" dedi. Sıra Atatürk'ün öğrencilik numarası "1283"e geldiğinde Harbiyeliler ayağa kalkarak "İçimizde" diye haykırdı.

Harbiyeliler daha sonra, "Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve inkılapları ışığında mensubu olmaktan gurur duyduğumuz yüce Türk milleti için canımızı feda etmeye daima hazırız. Atatürk'ün ifadesiyle Türk milleti çalışkandır, Türk milleti zekidir, Türk ulusu güçlüdür. Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşayacaktır. Ne mutlu Türküm diyene" ifadelerini kullandı.

Müzik dinletisi ve Kara Harp Okulu Halk Oyunları Grubu'nun halk oyunları gösterisinin ardından Kara Harp Okulu öğrencileri Kara Harp Okulu Marşı ve 100'üncü Yıl Marşı'nı okudu.

"İnanıyorum ki her Harbiyeli, Harbiyeli olmaktan gurur duymaktadır"

Törende konuşan Milli Savunma Bakanı Güler, bu anlamlı gün dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve onun gibi bu sıralarda yetişerek vatana, millete hizmet etmek için canla başla çalışan, her türlü fedakarlığı gösteren kahramanları saygı ve minnetle yadetti. Güler, "Tarihimizin en köklü eğitim kurumlarından biri olan sayısız komutan ve devlet adamı yetiştiren bu kutsal ocakta, ben de sizler gibi eğitim aldım ve 51 yıl önce mezun oldum. Burada birbirinden değerli pek çok anı biriktirdim. Hayat yolculuğumda böyle güzide bir kurumun yer alması benim için büyük bir özel anlam taşımaktadır. İnanıyorum ki her Harbiyeli de benim gibi düşünmekte ve Harbiyeli olmaktan büyük bir gurur duymaktadır" ifadelerini kullandı.

"Cumhuriyetimizin temel taşlarından bazıları da Harbiye'de döşenmiştir"

Harbiye'nin Türkiye'nin yüksek eğitimdeki öncü kurumlarından biri olduğunu belirten Güler, şöyle devam etti:

"Nitekim Cumhuriyetimizi kurarak ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarma ülküsünün mimarı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de buradan yetişmesi, tesadüf değildir. Mustafa Kemal'in Harp Okulu'na adım attığı bu anlamlı gün, sadece onun askeri eğitim yolculuğunun başlangıcını değil, aynı zamanda bir ulusun kaderini değiştiren eşsiz bir liderin ortaya çıkışının da simgesidir. Atatürk'ün bu kutsal ocakta edindiği bilgi ve beceriler, kazandığı disiplin ve zenginleşen fikir dünyası karakterini şekillendirmiş; onu asil milletimize önderlik ederek Milli Mücadelemizi zafere ulaştıran ve Cumhuriyetimizi kuran bir lidere dönüştürmüştür. Diğer bir deyişle, ilelebet payidar kalacak Cumhuriyetimizin temel taşlarından bazıları da Harbiye'deyken döşenmiştir.

Sizler bu köklü kurumun mirasını devralan ve aynı ruhla yetişen gençler olarak, ülkemizin savunma ve güvenlik alanındaki geleceğini omuzlarınızda taşıyorsunuz. Bu bağlamda gücünüzün, sorumluluklarınızın ve sizlerden beklentilerimizin farkında olmanız ve bu şanlı yuvadaki her anınızı verimli geçirmeniz, ordumuzun gelecekteki etkinliği ile ülkemizin ve asil milletimizin istiklal ve istikbali için hayati önemdedir."

"Ülkemiz müzakere masalarının vazgeçilmez bir üyesi haline gelmiştir"

Jeostratejik önemi yüksek olan Türkiye'nin hala birçok tehdit ve tehlikeyle karşı karşıya kaldığını belirten Güler, şunları kaydetti:

"Etrafımızın adeta ateşten bir çember haline dönüştüğü bu süreçte, artan küresel ve bölgesel risklere karşı çok yönlü ve etkin bir güvenlik politikası takip etmemiz hayati öneme haizdir. Bu doğrultuda Bakanlık olarak devletimizin bekası, ülkemizin ve asil milletimizin güvenliği için çalışmalarımızı tüm hızıyla, yüksek bir azim ve kararlılıkla sürdürmekteyiz.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de sınır ötesinden başlayarak hudutlarımızın güvenliğinin sağlanması, tüm terör örgütleriyle etkin bir şekilde mücadele edilmesi, mavi, gök ve siber vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunması, uluslararası güvenlik, barışın ve istikrarın desteklenmesi, geniş ölçekli tatbikatların icrasından, yerli ve milli savunma sanayimizin geliştirilmesine kadar üstlendiği tüm vazifeleri büyük bir başarıyla yerine getirerek İstiklal Harbimizden bu yana en kapsamlı ve en etkin faaliyetlerini icra etmektedir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın stratejik vizyonu ve liderliğinde hayata geçirilen uygulamalarla ülkemiz, güçlü bir devlet konumuna ulaşırken izlediğimiz etkin politikalarla uluslararası güvenlik mimarisinin ve müzakere masalarının vazgeçilmez bir üyesi haline gelmiştir. Ülkemizin başat aktör haline gelmesinde elbette kahraman ordumuzun da büyük bir payı vardır. Şanlı ordumuzun imkan ve kabiliyetlerini daha üst seviyelere çıkarmak, etkin ve caydırıcı özelliklerini artırmak için eğitim faaliyetlerimizi aralıksız sürdürürken yerli, milli ve modern savunma sanayimizin ürettiği silah ve sistemleri envanterimize dahil ediyoruz."

"Disiplin ve mutlak itaat başarının vazgeçilmez anahtarıdır"

Harbiyelilere bazı tavsiyelerde bulunan Güler, "Askerlik mesleğinin özü olan disiplin ve mutlak itaat de başarının vazgeçilmez anahtarıdır. Disiplin, Türk askerini diğer ordulardan ayıran en bariz özelliklerin başında gelmektedir. Nitekim kahraman ordumuz; binlerce yıllık köklü tarihimizden süzülüp gelen ve askerliğin temeli olan kurallardan, yani disiplinden ve mutlak itaat anlayışından asla taviz vermeden milli, manevi ve mesleki değerlerimiz doğrultusunda, asil milletimizin güvenine layık bir şekilde görevlerini sürdürmektedir" ifadelerini kullandı. Burada edinecekleri milli, manevi ve mesleki değerlerle millete ve devlete hizmet edecek subaylar olarak ülkenin geleceğinin güvencesi ve ordunun gururu olacaklarına inandığını belirten Güler, "Sonuç olarak sizlerin, bu esaslar çerçevesinde ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller' veciz sözünden hareketle, aklın ve bilimin ışığında, muhakeme ve analiz ilkesini daima rehber edinerek kendinizi en iyi şekilde yetiştirmenizi bekliyoruz" diye konuştu.

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta sulh, cihanda sulh' anlayışını ilke edinmiş bir ordunun mensupları olarak sizleri burada ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum" diyen Güler, burada edindikleri çağdaş bilim ve birikimin kendilerine önemli katkılar sağlayacağına, kurdukları dostlukların hayatlarının her döneminde kendileri için büyük bir gurur ve güzel bir anı olacağına yürekten inandığını belirtti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Önümüzdeki yıllarda ülkelerinizde önemli askeri görevler üstleneceğinizden ve ülkelerimiz arasındaki savunma iş birliklerinin güçlenmesine büyük katkılar sunacağınızdan eminim" ifadelerini kullandı.