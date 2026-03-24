Atatürk'ün Kalp Hastalığı Paneli

ATAM, Atatürk'ün sağlık sürecini ele alan 'Kalp Hastalığı Paneli' düzenledi.

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığınca (ATAM), Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sağlık sürecine ışık tutmak amacıyla "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kalp Hastalığı Paneli" gerçekleştirildi.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yerleşkesi Seminer Salonu'nda düzenlenen panelin açılışında konuşan ATAM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılınç, merkezin Atatürk, Milli Mücadele ve Cumhuriyet tarihine ilişkin araştırmaları desteklemek amacıyla faaliyet yürüttüğünü belirtti.

Kurumun anayasa kapsamında çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Kılınç, "Atatürk'ü merkeze alan yayınlar, projeler ve akademik etkinliklerle tarihimize ışık tutarak milletimizin ortak hafızasını diri tutmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kılınç, merkez bünyesinde dijital ansiklopediler, süreli yayınlar ve akademik destek programlarının bulunduğunu, ulusal ve uluslararası etkinliklerle akademisyenleri bir araya getirdiklerini kaydetti.

Nutuk külliyatına yönelik yeni bir çalışmanın da başlatıldığını bildiren Kılınç, eserin farklı dillerde yayımlanacağını, görme engelliler için Braille alfabesi, sesli kitap ve işaret dili gibi erişilebilir formatlarda hazırlanacağını ifade etti.

Kılınç, Atatürk'ün kalp hastalığına ilişkin uluslararası bir dergide yayımlanan çalışmalar kapsamında hastalığın semptomları, tanı ve tedavi süreçlerinin dönemin koşulları çerçevesinde disiplinler arası incelendiğini aktardı.

Prof. Dr. Ahmet Kılınç, "Bugünkü panelimizde, 2025 yılında uluslararası bir tıp dergisinde yayımlanan 'Atatürk'ün Kalp Hastalığı' başlıklı makalede ortaya konulan disiplinler arası iş birliğini, kıymetli hocalarımızın güncel kardiyoloji birikimi ve tarihi belgeler ışığındaki değerlendirmeleriyle dinleme imkanı bulacağız. Atatürk'ün 57 yıllık yaşamını etkileyen kalp hastalığını, tarihsel belgeler ve güncel tıp bilgisi ışığında değerlendireceğiz." dedi.

Atatürk'ün sağlık geçmişi çok yönlü olarak ele alındı

Panelde konuşan Prof. Dr. Mahmut Bolat, Mustafa Kemal Atatürk'ün sağlık sürecinin askerlik hayatı ve dönemin koşullarıyla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Bolat, Harp Akademisi'nden mezuniyetinden itibaren cepheden cepheye geçen Atatürk'ün, Osmanlı Devleti'nin son dönemindeki savaşlar, salgın hastalıklar ve olumsuz yaşam koşulları içinde görev yaptığını aktardı.

Atatürk'ün de bu ağır koşullar altında sıtma, göz ve kulak enfeksiyonları, solunum yolu hastalıkları ile böbrek, karaciğer ve kalp rahatsızlıkları gibi çeşitli sağlık sorunları yaşadığını ifade eden Bolat, özellikle Çanakkale Savaşları sırasında yoğun tempo, yorgunluk ve uykusuzluğun baş ağrıları ve sindirim sistemi sorunlarına yol açtığını kaydetti.

Prof. Dr. İbrahim Ethem Çelik ve Dr. Arif Hüdai Köken ise sunumlarında Atatürk'ün kalp hastalığını, 1923 ve 1927 yıllarındaki semptomlar, fizik muayene bulguları, teşhis ve tedavi süreçleri, dönemin hekimlerinin değerlendirmeleri, arşiv belgeleri ve gazete haberleri ışığında inceledi.

Sunumlarda ayrıca erken 20. yüzyıldaki kardiyolojik tanı yöntemleri, tıbbi gelişmeler ve modern kardiyoloji verileriyle yapılan karşılaştırmalara yer verildi.

Programa AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Hulki Cevizoğlu ve Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert de katıldı.

Kaynak: AA

