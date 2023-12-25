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Atatürk'ün Kaman'a Gelişinin 104. Yıl Dönümü Törenle Kutlandı - Son Dakika
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Atatürk'ün Kaman'a Gelişinin 104. Yıl Dönümü Törenle Kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kırşehir'in Kaman ilçesine gelişinin 104. yıl dönümü törenle kutlandı. Törende çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ayrıca, etkinliklerde dereceye girenlere ödülleri verildi.

Atatürk\'ün Kaman\'a Gelişinin 104. Yıl Dönümü Törenle Kutlandı
25.12.2023 - 17:11,  Güncelleme: 17:12
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Heyet-i Temsiliye Reisi" olarak Kırşehir'in Kaman ilçesine gelişinin 104. yıl dönümü törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Kaymakam Nurullah Kaya ve Kaman Belediye Başkanı Necati Çolak, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kaman İmam Hatip Lisesi Müdürü Abbas Hangül'ün günün önemini belirten konuşmasının ardından çeşitli etkinliklerde dereceye girenlere ödülleri verildi.

Programa, kurum ve okul müdürleri katıldı.

Kaynak: AA
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