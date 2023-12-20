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Atatürk'ün Kırklareli'ne Gelişinin 93. Yıl Dönümü Töreni - Son Dakika
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Atatürk'ün Kırklareli'ne Gelişinin 93. Yıl Dönümü Töreni

Mustafa Kemal Atatürk'ün Kırklareli'ne gelişinin 93. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Tören, çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Programda Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi ve gösteriler sunuldu.

Atatürk\'ün Kırklareli\'ne Gelişinin 93. Yıl Dönümü Töreni
20.12.2023 - 16:03,
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Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kırklareli'ne gelişinin 93. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndaki törende, Vali Birol Ekici, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan ile Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Vali Ekici ile beraberindekiler kortej eşliğinde Halk Eğitimi Merkezine yürüdü.

Kesimoğlu, burada yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk'ün 20 Aralık 1930 tarihinde memleketin sorunlarını yerinde dinlemek amacıyla Kırklareli'ne geldiğini ve kentte büyük bir coşkuyla karşılandığını ifade etti. Kesimoğlu, aynı coşkuyu her yıl dönümünde yaşattıklarını belirtti.

Programda Atatürk'ün sevdiği şarkıların seslendirildi, öğrenciler tarafından vals gösterisi ve halk oyunları gösterileri sunuldu.

Kaynak: AA
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