Atatürk'ün Kokuları Isparta'da Sergilendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Atatürk'ün Kokuları Isparta'da Sergilendi

09.03.2026 13:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta Koku Müzesi'nde Atatürk'ün sevdiği kokular sergilendi, özel koleksiyon ziyaretçileri etkiledi.

Cumhuriyet'in kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği kokular, Isparta'daki müzede sergilendi.

Kentteki Misparta Koku Müzesi ve Atölyesi, Atatürk'ün Isparta'ya gelişinin 96. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, özel bir koleksiyona da ev sahipliği yapıyor.

Müzeyi gezen Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, müzenin anlamlı bir koleksiyona ev sahipliği yaptığını, Atatürk'ün kullandığı kolonyanın orijinal şişesinin de burada sergilendiğini söyledi.

Başdeğirmen, "Atatürk'ümüzün kullandığı kolonyayı koklama imkanı bulduk. Az miktarda kalmış olan bu kolonyayı buraya kadar getirdik. Koleksiyon sahibi bize büyük kolaylık sağladı. Burada Atatürk'ün kullandığı kolonyanın orijinalini sergiliyoruz." dedi.

Misparta Koku Müzesi ve Atölyesi Küratörü Meryem Karakurt Göksal, ziyaretçilerin sergi sırasında duygusal anlar yaşadığını ifade etti.

Müzede ayrıca bilimsel yöntemlerle kişiye özel parfüm tasarımları da yaptıklarını belirten Göksal, "Kişinin geçmişte kullandığı ve hafızasında yer etmiş kokuları belirli bir sistemle bir araya getirerek kişiye özel parfümler hazırlıyoruz." diye konuştu.

Ankara'dan gelen ziyaretçilerden Hakan Emin Önal da sergilenen kokunun etkileyici olduğunu dile getirerek "Atatürk'ün kullandığı koku olması onu daha da değerli kılıyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Yerel Haberler, Etkinlik, Isparta, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atatürk'ün Kokuları Isparta'da Sergilendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nusret Mayın Gemisi 111 yıl sonra aynı rotada seyre çıktı Nusret Mayın Gemisi 111 yıl sonra aynı rotada seyre çıktı
Almanya Tahran Büyükelçiliği personelini tahliye etti Almanya Tahran Büyükelçiliği personelini tahliye etti
Galatasaray-Liverpool maçına İspanyol hakem Galatasaray-Liverpool maçına İspanyol hakem
Görüntü İran’dan: Haberi alan akaryakıt istasyonuna koştu Görüntü İran'dan: Haberi alan akaryakıt istasyonuna koştu
Binlerce dairesi olan inşaat devi için iflas kararı Binlerce dairesi olan inşaat devi için iflas kararı
300 yıllık tarihi cayır cayır yaktılar 300 yıllık tarihi cayır cayır yaktılar

13:46
Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı: İşte Türkiye’nin sıralaması
Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı: İşte Türkiye'nin sıralaması
13:20
İran cephesinden yeni Türkiye açıklaması: Dikkat çektikleri bir tehlike var
İran cephesinden yeni Türkiye açıklaması: Dikkat çektikleri bir tehlike var
13:10
Putin’den Mücteba Hameney’e ilk mesaj Babasıyla ilgili sözleri dikkat çekti
Putin'den Mücteba Hameney'e ilk mesaj! Babasıyla ilgili sözleri dikkat çekti
12:48
Mücteba Hamaney’in 2009 protestolarındaki rolü tartışma yarattı
Mücteba Hamaney'in 2009 protestolarındaki rolü tartışma yarattı
11:36
İmamoğlu’nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil
İmamoğlu'nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil
11:20
İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 13:52:45. #.0.4#
SON DAKİKA: Atatürk'ün Kokuları Isparta'da Sergilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.