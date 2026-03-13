Atatürk'ün Mezuniyet Töreni için Makedonya'ya Gidildi

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Hava Tuğgeneral Ramazan Toper ve beraberindeki heyet, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Manastır Askeri İdadisi'nden mezuniyetinin 127'nci yıl dönümü törenine katılmak üzere Kuzey Makedonya'ya gitti.

MSB'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyetimizin kurucusu, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Manastır Askeri İdadisinden mezuniyetinin 127'nci yıl dönümü törenine katılmak üzere Kuzey Makedonya'ya giden MSB Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Hava Tuğgeneral Ramazan Toper ve beraberindeki heyet, Kuzey Makedonya Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Sashko Lafchiski'yi ziyaret etti. Heyetimiz ayrıca Kuzey Makedonya Harp Okulu'na da bir ziyaret gerçekleştirdi."