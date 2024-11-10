Atatürk'ün Vefatının 86. Yılında Anma Töreni Düzenlendi

Güncel

(ANKARA)- Çankaya Belediyesi, vefatının 86'ncı yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk için anma töreni düzenledi. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, "Her geçen gün daha çok olacağız ve Atatürk'ün devrimlerine daha çok sahip çıkacağız. 'İki büyük eserimden biri' dediği Cumhuriyet'imizi ilelebet yaşatacağız" dedi.

Çankaya Belediyesi, Atatürk'ün ölümünün 86'ncı yılı dolayısıyla bir anma töreni düzenledi. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), CHP Ankara İl Başkanlığı'nın katılımlarıyla Kızılay Zafer Anıtı'nda düzenlenen törende çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlamını içeren konuşmalar yapıldı.

Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner yaptığı konuşmada, " Çanakkale'den Kafkas cephesine ömrünü savaş meydanlarında geçirmiş ve Büyük Taarruz 'da yedi düvele karşı, emperyalizme karşı meydan okumuş eşsiz bir komutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 86'ncı yılında bir kez daha minnetle, şükranla anıyoruz" ifadelerini kullandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Benim hatıralarımın yaşayacağı yer Çankaya olacaktır" sözlerini hatırlatan Güner, "Bugün Çankaya'da adını da eserlerini de devrimlerini de yaşatıyor olmaktan O'nun mirasına sahip çıkıyor olmaktan duyduğumuz kıvançla bir kez daha O'nun huzurundayız. Sadece savaş meydanlarında elde edilen başarılarla değil yüzlerce yıl geri bırakılmış bir ulusu yaptığı devrimlerle medeni ulusların seviyesine çıkarmış eşsiz bir önderi, siyasi bir dehayı anıyoruz. Gazi'ye haksız saldırıların olduğu, yer yer bu meydanlarda bizlerin toplanmasının engellenmeye çalışıldığı dönemleri geride bıraktık. Bugün burada, Ulus'ta, Anıtkabir'de yine O'nun huzurunda çok olacağız, her geçen gün daha çok olacağız ve Atatrk'ün devrimlerine daha çok sahip çıkacağız. 'İki büyük eserimden biri' dediği Cumhuriyet'imizi ilelebet yaşatacağız" diye konuştu.

Çayyolu'da Atatürk'ü anma töreni

Öte yandan Çayyolu Ata Park'ta da saat 9'u 5 geçe anma töreni düzenlendi. Törene, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Sekreteri Deniz Çakır, Belediye Başkan Yardımcıları İrfan Alkan ve Aydın Özsoy, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Törende, Belediye adına Başkan Yardımcısı İrfan Alkan, CHP Çayyolu Temsilciliği, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Ümitköy Çayyolu Şubesi temsilcileri, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Şubesi temsilcileri ve Türkiye Emekli Subaylar Derneği Çayyolu temsilcileri Atatürk Anıtına çelenk bıraktı.

ADD üyesi Emekli Albay Ali Dinç'in konuşmasının ardından ADD Çayyolu Ümitköy şube Başkanı Özer Özcan Çankayalılarla birlikte Andımızı okudu. Anma töreni İbrahim Kutlu, Reşat Önerci ve Kamuran Okyar ve Adile Nesrin Özyürek'in Atatürk adına okuduğu şiirlerle sona erdi.